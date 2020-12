Encontraron al policía de Cutral Co cerca de Junín de los Andes

La búsqueda del policía Mario Alberto Quesada, de Cutral Co, llegó a su fin esta madrugada cuando se confirmó que fue hallado en la zona rural de Junín de los Andes. El efectivo caminaba por la calzada y desorientado, pero en buen estado de salud. Fue trasladado hasta el hospital para su atención. No lo encontraban desde el domingo, cuando había sido visto andando en bicicleta por Cutral Co.

La información da cuenta que un aviso desde el área rural señalaba que un hombre, desconocido para la zona, merodeaba la zona de Malleo y Huilquemenuco. De inmediato, una comisión policial fue enviada al sector.

Si bien en un primer momento no se logró dar con la persona, se inició la entrevista a los pobladores y luego se amplió el recorrido sobre la ruta interna que lleva a la comunidad rural.

En ese sector caminaba el hombre y después de identificárselo, se constató que se trataba del policía. A partir de allí se lo trasladó hasta el hospital local para su atención.

Quesada era buscado desde el lunes cuando debía presentarse a trabajar en el área de Asuntos Internos de la Dirección Seguridad Cutral Co y no lo hizo. Tampoco se comunicó para informar las razones de su ausencia.

Las estrategias de búsqueda fueron muchas y ninguna había tenido suerte. Allanaron su departamento, difundieron su cara por todos los medios, hicieron rastreos por aire y desplegaron perros entrenados especialmente, pero no lograban dar con el agente.

El efectivo policial fue hallado y traslado a una comisaría. Foto: Gentileza.