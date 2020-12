El policía ya llegó a Cutral Co y vio a su familia, pero "no habla del tema"

Después de su aparición en cercanías de Junín de los Aires, el policía Mario Alberto Quesada se reencontró hoy con su familia y fue trasladado hasta la fiscalía Única de Cutral Co. Se espera establecer si con su aparición la causa se da por concluida o continuará. Sus familiares señalaron que “nos dijo que estaba bien pero no habla del tema”.

Esta mañana, minutos antes de las 8, el policía se reencontró con sus familiares en la sede de la Dirección Seguridad Interior Cutral Co, después que fue trasladado desde Junín de los Andes.

“Nos reencontramos con él y estamos más tranquilos. Fue mucha emoción y angustia, un poco de todo”, describió Graciela Quezada, su hermana en diálogo con este diario. Refirió que el encuentro con sus padres –María Esther y Pablo- fue muy intenso. También estaban su hijo de 15 e hija de 7 años y su expareja.

“Lo único que nos dijo es que estaba bien y no habla más nada”, agregó. La familia insistió en el carácter reservado del efectivo policial, por lo que en esta instancia prefieren no preguntarle ni ahondar en lo ocurrido. “Lo respetamos y no preguntamos, queremos cuidarlo y contenerlo”, acotó. Agradeció especialmente a las personas que colaboraron en la búsqueda.

El policía Quesada había sido visto por última vez el pasado domingo a la tarde, cuando a bordo de su bicicleta, le comentó a un compañero con quien habló en el barrio Parque Industrial, que “sentía miedo” y quería irse a Zapala, de donde es oriundo. El lunes ya no se presentó a trabajar en el área de Asuntos Internos de la DSI Cutral Co.

Después de un intenso rastrillaje que incluyó el personal a pie, el avión de la Policía, los perros rastreadores, drone, bicicletas, motos y colaboradores, fue hallado anoche en cercanías de Junín de los Andes.

El jefe de la Dirección Seguridad Interior de Junín, Daniel Castillo informó que pobladores de la zona avisaron que había una persona que consultaba “dónde se encontraba el descanso del efectivo asesinado (José) Aigo” (asesinado en 2012). Fueron los uniformados de la Brigada Rural y Abigeato, quien después de intensificar la búsqueda lograron encontrarlo y confirmar que se trataba de Quesada.

Allí contó que había salido desde Cutral Co en bicicleta. Después la dejó debajo del puente de La Rinconada, donde luego fue encontrada tal como había señalado. En el hospital de Junín fue atendido, se corroboró que estaba en buen estado general, a pesar del agotamiento, por los tres días que había deambulado y conversó con un psicólogo, según informó Castillo.

Se presume que estaba a unos 20 kilómetros de la ruta 23, en la zona de Huilquemenuco. Alrededor de las 4 de la madrugada de hoy fue trasladado hasta Cutral Co. “Dijo que se sentía aburrido y encerrado y quiso salir a tomar aire y eso nos llamó la atención”, detalló el comisario Castillo.