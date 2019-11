Agendate: los clásicos del rock inglés en clave sinfónica

Fundación Cultural Patagonia presenta una nueva producción “Homenaje al Rock Inglés (de los ’60 y ‘70)”, en dos funciones: mañana, a las 21, en el Espacio Cultural de FCP (San Luis 2085), de Roca; y el domingo , a las 21, en el Cine Teatro Español de Neuquén.

La propuesta, que une a la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Río Negro, el Grupo de Rock de Fundación Cultural Patagonia y cantantes invitados, propone un interesante repertorio de grandes temas del rock británico, con los arreglos especialmente creados por Gerardo Gardelín, quien también será el responsable de dirigir la Orquesta en esta ocasión.



El programa está compuesto por “Smoke on the water” (Ritchie Blackmore, Ian Gillan, Roger D. Glover, Jon Lord e Ian Paice) de Deep Purple, “Miss you” (Mick Jagger y Keith Richards) de The Rolling Stones, “Money” (Roger Waters) de Pink Floyd, “The carpet crawlers” (Tony Banks, Phil Collins, Peter Gabriel, Steve Hackett y Mike Rutherford) de Genesis, “Start me up” (Mick Jagger y Keith Richards) de The Rolling Stones, “Love of my life” (Freddie Mercury) de Queen, “Eleanor Rigby” (John Lennon y Paul McCartney) de The Beatles, “Stairway to heaven” (Jimmy Page y Robert Plant) de Led Zeppelin, “Angie” (Mick Jagger y Keith Richards) de The Rolling Stones, “From the beginning” (Gregory Lake) de Emerson, Lake and Palmer, “Yesterday” (John Lennon y Paul McCartney) de The Beatles, “Bohemian Rhapsody” (Freddie Mercury) de Queen y “And I love her” y “We can work it out” (John Lennon y Paul McCartney) de The Beatles.

Los protagonistas

La Orquesta Sinfónica de la Provincia de Río Negro, dirigida interinamente por Gerardo Gardelín, está compuesta por más de cincuenta integrantes.

Director musical, compositor, arreglador y pianista, Gerardo Gardelín nació en 1965 y a los doce años se recibió de Profesor de Teoría y Solfeo. Fue pianista de Valeria Lynch, Mariano Mores y director de Eladia Blázquez, Soledad, Estela Raval, entre otros. También hizo arreglos y dirección en “Los elegidos”.

Concretó la dirección musical y adaptación de “La novicia rebelde”, “La bella y la bestia”, “El fantasma de la ópera”, “Chicago” versión 2001 y 10, “El joven Frankenstein”, “Los productores”, “Hairspray”, “Sweet charity”, entre otras.

El Grupo de Rock de Fundación Cultural Patagonia está integrado por Guillermo Pérez y Ángel Pino, guitarras y voz; Sebastián Mozzoni, bajo y voz y Cristian Vallejos, batería y voz. Los cantantes invitados serán Pablo Aristimuño, Fabricio Buret, Jonathan Ceballes y Alejandro Sandoval.

Los shows

En Roca

Día y hora: este sábado a las 21.

Lugar: Espacio Cultural de Fundación Cultural Patagonia (San Luis 2085).

Entradas: $300 general (descuento del 20% con Club Río Negro), $150 para jubilados y $70 para alumnos del IUPA. Punto de venta: secretaría de Fundación Cultural Patagonia (Rivadavia 2263) de 9 a 12:30 y en puerta a la hora del concierto.

En Neuquén:

Día y hora: este domingo a las 21.

Lugar: Cine Teatro Español (Av. Argentina 235).

Entradas: $200 general y $100 para estudiantes de la Escuela Superior de Música.

Punto de venta: en boletería.