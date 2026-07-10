Neuquén avanza con seis nuevos parques temáticos y uno podría inaugurarse en agosto

La inversión para los juegos y el piso blando fue de $7.000 millones. Foto: archivo Matías Subat.

La municipalidad de Neuquén continúa incorporando nuevos parques temáticos en espacios públicos de la ciudad: ya se encuentran en ejecución seis plazas en distintos barrios.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, adelantó a Diario RÍO NEGRO que una de ellas podría inaugurarse a fines de agosto.

La funcionaria detalló que se adjudicó la compra e instalación del piso blando a la empresa Bongo Urbano SRL. A su vez, los kits de juegos, los mangrullos y los juegos complementarios, estarán a cargo de la empresa Cruci SRL. La inversión para ambos fue de $7.000 millones.

Rueda Cáceres aseguró que estos espacios “son lugares de acceso libre y universal, que garantizan el derecho a la ciudad y promueven la inclusión y la igualdad”.

En esa línea, mencionó la incorporación de juegos adaptados para personas con discapacidad en cumplimiento de la normativa vigente que promueve plazas integradoras.

Seis nuevos parques: sus temáticas y dónde estarán ubicados

Parque Cubos de Mafalda: ubicado en el barrio Confluencia, entre las calles Paimún y Pomona, la obra registró un 85% en su ejecución. La subsecretaria anticipó que podría inaugurarse en la última semana de agosto.

Parque Benteveo: en el Paseo Limay, entre Linares y Saturnino Torres, estará inspirado en uno de los pájaros característicos de la península Hiroki. La plaza presenta un avance del 60%.

Parque de las Energías: estará en el límite de San Lorenzo Norte y Sur, sobre Dr. Ramón casi Necochea, y reflejará la actividad económica de Neuquén. Allí habrá una réplica de la represa El Chocón, un yacimiento petrolífero y una estación transformadora de luz. La construcción también presenta el 60% de ejecución.

Parque Camión de Bomberos: ubicado frente al Complejo Cultural Casa de Leyes y a metros del cuartel de Bomberos de Neuquén, la plaza que rendirá homenaje a los bomberos voluntarios registra un avance del 10%.

Parque Cancha de Fútbol: ubicada en el balneario Sandra Canale, en Altos del Limay, la plaza registra un avance del 20% en su ejecución. El espacio será una cancha de fútbol y los toboganes simularán el banco de suplentes.