La interna del PJ rumbo a 2027: La Cámpora resiste la renovación y frena a Kicillof

El ala más dura del kirchnerismo resolvió endurecer su estrategia política de cara a la reorganización del peronismo y el armado electoral para los comicios de 2027. Para La Cámpora y las agrupaciones aliadas al Instituto Patria, la única alternativa legítima para el Justicialismo consiste en sostener la postulación de Cristina Kirchner.

Según detalló Infobae, la interna partidaria escaló tras las declaraciones del diputado bonaerense Facundo Tignanelli, miembro de la mesa chica de Máximo Kirchner. El legislador camporista trazó un paralelismo histórico de alta tensión al comparar implícitamente al gobernador Axel Kicillof con el antiguo dirigente sindical Augusto Timoteo Vandor.

La analogía alude al proyecto de «peronismo sin Perón» de la década de 1960. Desde el entorno ultra K acusan a la gobernación platense de intentar edificar un «kirchnerismo sin Cristina» y le reprochan no visitar a la expresidenta desde octubre pasado.

El factor Cristina Kirchner y la presión sobre el Partido Justicialista

La ofensiva de la agrupación busca obturar las aspiraciones de los dirigentes del denominado PJ Federal y del cordobesismo. Argumentan que cualquier postulación tradicional que no contemple a la ex mandataria carecerá de la legitimidad necesaria para enfrentar al oficialismo nacional en las urnas.

En esa línea, la secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, ratificaron que las encuestas siguen posicionando a la ex jefa de Estado con la mayor intención de voto en el conurbano.

Ambas dirigentas condicionaron la unidad a una campaña activa que exija la libertad de la ex presidenta. Esta postura genera un fuerte rechazo en los gobernadores del Partido Justicialista (PJ) del interior, quienes muestran un hartazgo creciente ante las imposiciones porteñas.

Axel Kicillof ante el escenario de fractura electoral

Frente a la intransigencia del bloque cristinista, las posibilidades de alcanzar un consenso amplio dentro del peronismo para las elecciones de 2027 se reducen drásticamente. Los intendentes y legisladores aliados a la gobernación consideran que Axel Kicillof quedó posicionado como el candidato natural para liderar la renovación.

Por su parte, los representantes de las provincias limitan su acompañamiento a las causas judiciales de la exmandataria a meras declaraciones de compromiso en los medios. Al no mantener el reclamo en el vértice de sus agendas locales, la dinámica de rispideces y reproches mutuos se acelera día a día.

Este escenario de polarización extrema empuja al kirchnerismo duro a replegarse sobre su núcleo de votantes propio en la provincia de Buenos Aires. El movimiento aumenta de forma concreta el peligro latente de una fractura definitiva del peronismo antes del inicio de la campaña electoral.