En 10 fotos | Las postales que dejó el voraz incendio en el depósito de materiales de Neuquén

La tranquilidad del feriado del 9 de julio se interrumpió de golpe en Neuquén cuando un voraz incendio afectó a un depósito de materiales de construcción de la empresa Sakura, ubicado en el oeste de la ciudad. El siniestro movilizó a dotaciones de Bomberos, a la Policía y otros servicios de Neuquén.

Tras varias horas de trabajo intenso, lograron contener el incendio que destruyó gran parte del edificio, aunque las tareas en el lugar continúan.

Mirá las increíbles imágenes tomadas por la fotógrafa de Diario RÍO NEGRO, Cecilia Maletti:

Las llamas surgieron cerca de las 10 en la zona de calle Mascardi y Frontera, un poco antes de calle San Martín, en una de las instalaciones de la empresa.

Foto: Cecilia Maletti

Las dimensiones del incendio superan al que se registró semanas atrás en el depósito de La Anonima en Cipolletti

Foto: Cecilia Maletti

Fuentes policiales informaron que el fuego generó temperaturas superiores a los 500 °C dentro del lugar. Esto provocó el colapso del techo, lo que paradójicamente permitió a los bomberos atacar las llamas de forma más directa y localizada.

Foto: Cecilia Maletti

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En los trabajos de combate participaron unas 18 dotaciones de bomberos, como así también intervino en el lugar personal de Defensa Civil y el SIEN. En total, unas 300 personas se vieron involucradas en el operativo. Incluso, se convocó a una grúa para arrojar agua desde arriba.

Foto: Cecilia Maletti

El incendio «está contenido, circunscripto», pero ahora se llevará a cabo una guardia de cenizas -que se podría prolongar hasta 24 horas- para terminar de sofocar el fuego.

Foto: Cecilia Maletti

Se instaló una carpa sobre calle Chaco, entre 12 de septiembre y San Martín, para brindar atención a los bomberos o a cualquier vecino o personal de emergencia en la zona.

Foto: Cecilia Maletti

Foto: Cecilia Maletti

El humo negro llegó ya hasta distintos puntos de la capital neuquina y se ve también desde Plottier. Algunos vecinos advirtieron que la columna se divisa desde la zona del aeropuerto y en la zona de Alta Barda.

Foto: Cecilia Maletti

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El fuego inició alrededor de las 10:30. La parte trasera del depósito fue la más afectada, incluso hubo zonas del techo donde se veía cómo el intenso fuego. Por el momento no se conoció que pudo haber iniciado las llamas.