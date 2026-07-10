¿Cuándo será el próximo fin de semana largo en 2026? Agenda oficial de feriados en Argentina

La finalización del descanso actual, que inició con las celebraciones por el Día de la Independencia, abre el interrogante sobre el esquema de los próximos feriados nacionales, destinados a conmemorar hitos históricos o promover el esparcimiento.

De acuerdo con el cronograma oficial que regula el próximo fin de semana largo de 2026 en Argentina, el calendario concede pausas estratégicas mensuales en la segunda mitad del año, ideales para el movimiento comercial y turístico.

Agosto 2026: ¿cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina?

La agenda oficial de la Jefatura de Gabinete establece que el próximo descanso extendido tendrá lugar a mediados del mes que viene, es decir agosto 2026. El próximo fin de semana largo de 2026 en Argentina se desarrollará en torno a una importante efeméride patria:

Lunes 17 de agosto 2026: se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al tratarse de un feriado de carácter trasladable, su coincidencia con el primer día de la semana laboral garantiza, de manera automática, un cese generalizado de actividades sin modificaciones en el almanaque.

De este modo, el receso civil quedará integrado de forma consecutiva por el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto 2026, ofreciendo un bloque de tres días de descanso obligatorio para el sector público y de liquidación doble en caso de prestarse servicios en el ámbito privado.

El cronograma completo de los próximos feriados nacionales hasta diciembre 2026

El repaso del esquema anual de la Ley 27.399 permite trazar la hoja de ruta para la organización familiar y los servicios comerciales, durante el resto de la temporada:

Septiembre : de acuerdo al calendario nacional vigente, se mantiene como el único mes del año que no cuenta con jornadas de descanso con alcance federal.

: de acuerdo al calendario nacional vigente, se mantiene como el único mes del año que no cuenta con jornadas de descanso con alcance federal. Octubre : el lunes 12 de octubre se registrará un nuevo fin de semana largo de tres días debido a la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

: el lunes 12 de octubre se registrará un nuevo fin de semana largo de tres días debido a la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Noviembre : el lunes 23 de noviembre se observará el asueto por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado oficialmente desde el viernes 20 de noviembre.

: el lunes 23 de noviembre se observará el asueto por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado oficialmente desde el viernes 20 de noviembre. Diciembre: será el mes con mayor densidad de descanso, iniciando con un periodo extralargo de cuatro jornadas del sábado 5 al martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción de María, acoplado al lunes 7 como día no laborable turístico) y concluyendo con el viernes 25 de diciembre por la celebración de la Navidad.

Este ordenamiento asegura previsibilidad para los rubros de hotelería, transporte y comercio, equilibrando los derechos laborales del personal con la dinámica operativa de las economías regionales.