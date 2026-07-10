Ranking nacional de inversión en Educación: Neuquén fue la provincia que más aportó por estudiante

La Universidad de Buenos Aires (UBA) publicó un informe elaborado por especialistas donde destacó que la provincia de Neuquén encabezó el ranking nacional de inversión en Educación. La ministra de Educación de la provincia, Soledad Martínez, destacó el dato y expresó: «el Estado provincial neuquino ratifica el compromiso asumido por la actual gestión de mejorar la calidad del sistema público en todas sus dimensiones y de manera equitativa en el territorio».

Neuquén lideró el ranking nacional de inversión en Educación

Con datos relevados en 2024, el informe indica que Neuquén invirtió cerca de 6 millones de pesos por estudiante durante ese periodo. De esta manera, se consolidó como la jurisdicción con mayor asignación de recursos educativos de Argentina, según estadísticas de la Secretaría de Educación de la Nación.

La ministra de Educación de la provincia valoró los datos del informe que presentó el ministerio de Economía de Neuquén ante el Poder Legislativo a fines de 2025. El rubro educativo representa el 42% del total general del presupuesto provincial, posicionándose así como el sector prioritario con una inversión proyectada de 9,9 millones de pesos por alumno al año.

Martínez explicó: «Esta inversión histórica se traduce en acciones concretas que garantizan el funcionamiento diario y el desarrollo socioeducativo regional. Los recursos económicos se distribuyen de manera equitativa en partidas de refrigerio y comedores, equipamiento de talleres, materiales didácticos y deportivos, seguridad y transporte escolar”.

Además, señaló que, a nivel pedagógico, la gestión se destaca por «una creación inédita de horas y cargos docentes, sumado al despliegue del Plan Redistribuir Oportunidades, cuyo eje principal es el programa de Becas Gregorio Álvarez, diseñado para asegurar la permanencia y el egreso escolar en todos los niveles educativos de los y las estudiantes neuquinos».

Infraestructura educativa

En materia de infraestructura, el Gobierno destacó que absorbieron las obras de edificios escolares que habían quedado paralizadas tras la interrupción del financiamiento nacional. Los establecimientos fueron finalizados con «recursos neuquinos e inaugurados durante el primer año y medio de gestión de Figueroa».

El Gobierno provincial informó a través de un comunicado que mediante una inversión superior a los 48.000 millones de pesos, se sumaron nuevas ampliaciones y edificios que beneficiaron a cerca de 80 instituciones en diferentes regiones provinciales. También agregó que en paralelo, se ejecutaron mejoras en patios, techos y servicios básicos por un total de 22.000 millones de pesos.

En cuanto al plan de infraestructura a mediano y largo plazo, resaltó que continúa en expansión: «A través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe) y de la empresa Corfone, se asignaron más de 400.000 millones de pesos para construir nuevos edificios destinados a más de 25 instituciones educativas».

Salario docente

El informe de la UBA que compartió el Ejecutivo provincial también puso el foco en la política salarial. El estudio situó a Neuquén con el salario bruto más elevado de la Argentina.

En el detalle se explicó que un maestro de primaria de jornada simple con 10 años de antigüedad, tiene una remuneración neuquina que es 142% superior a la registrada en Santiago del Estero, la jurisdicción con el salario más bajo para ese mismo cargo.

«Neuquén expone hoy un modelo de gestión basado en la autonomía financiera y la priorización presupuestaria. A través de la inversión en infraestructura, salarios docentes, becas, partidas, programas de fortalecimiento de la formación docente para robustecer procesos de alfabetización y aprendizaje, la provincia transforma sus recursos estratégicos en capital humano para garantizar un sistema público de calidad», concluye el comunicado de la Provincia.