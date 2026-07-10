Urbanizan el ingreso por la Ruta 22 a Plaza Huincul

Los trabajos para urbanizar y mejorar el acceso a Plaza Huincul desde el este, por la Ruta nacional 22, siguen en marcha. El plan incluye la construcción de dársenas, la pavimentación, iluminación y parquización. En esta ciudad, la vía nacional atraviesa el ejido municipal y hacia el oeste continúa su vinculación con Cutral Co.

En esta zona, en la vera sur de la Ruta 22, están asentadas varias empresas de servicios petroleros y comerciales con un continuo movimiento de vehículos pesados. Las obras buscan mejorar las condiciones de seguridad vial para los usuarios habituales de este sector.

El programa de urbanización que tiene en marcha el municipio huinculense, busca revalorizar la puerta de entrada a la ciudad desde el este (quienes lo hacen por Neuquén) y para las empresas y comercios que se asentaron a la vera norte de la vía nacional. Hay pocas viviendas particulares en este tramo, a partir del kilómetro 1.324.

«Se trata de la avenida Córdoba e implicará poner en condiciones los cordones existentes, la ejecución de los nuevos, sumado a la pavimentación», explicó la directora municipal de Obras Públicas, Daiana Quesada. El plan incluye generar las superficies de dársenas y la colocación de la iluminación.

«Se busca generar un límite entre la Ruta 22 y la avenida Córdoba (que corre paralela a la vía nacional). Esta superficies de dársenas son alrededor de 2.500 metros cuadrados«, agregó. Los nuevos cordones que deberán ejecutarse son 2.500 metros lineales y se colocará la cartelería vial correspondiente.

La pavimentación de la avenida sumará 18 mil metros cuadrados de material. El diseño dispuso que una de las dársenas esté hacia el final de Córdoba en sentido al museo municipal Carmen Funes. Mientras que la otra a unos 460 metros desde la rotonda. En la actualidad, las personas que deben ingresar o salir hacia esta arteria, lo hacen por varios accesos que se fueron consolidando por el uso.

Sin embargo, ahora quedarán solo dos y se garantizará un ordenamiento en la circulación vehicular, tanto para quienes transitan por la Ruta 22, como para quienes deben entrar a avenida Córdoba. Hay que tener en cuenta que en este mismo tramo, por ejemplo, se encuentra una empresa metalúrgica que construye tanques para la industria hidrocarburífera, que cuando son trasladados hacia los yacimientos debe disponerse el operativo especial de paso, incluida la interrupción temporaria del paso vehicular.

Los reservorios permitirán instalar luego el riego automatizado en este sector. (Foto: gentileza)

La parquización desde avenida Azucena Maizani

Las mejoras incluyen la parquización en el área que se encuentra a la vera norte de la Ruta 22, y que es utilizada para actividades recreativas y deportivas. A la vez, están en este tramo las esculturas de los dos dinosaurios y las oficinas de la dirección municipal de Turismo. Es un sitio visitado por los viajeros que se detienen a tomarse una fotografía con los dinos.

La parquización comenzará a la altura de la avenida Azucena Maizani hacia el este, para terminar en el lugar de la histórica torre de acceso al complejo industrial de YPF.

Para garantizar el cuidado de la parquización está previsto que se instale el riego automatizado y por esta razón se construyen los reservorios, según explicó la funcionaria. El ingreso oeste a Plaza Huincul por la misma Ruta 22 ya fue acondicionada de manera conjunta con la ejecución de una rotonda en el límite con Cutral Co.