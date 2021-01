¿Ahora el litio?

Argentina, Bolivia y Chile son hoy los únicos países con salares de litio en Latinoamérica. Chile está en vías de industrializarlo, se vende a 20.000 dólares la tonelada y los países líderes del mundo lo necesitan para baterías de celulares y autos eléctricos. Bolivia tiene la segunda superficie después de Chile con salares de litio… Y aquí ya hace años, por el 2014, que nosotros, hábiles como pocos en “hacer negocios que solo perjudican al país y enriquecen a los funcionarios de turno” a pesar de que los territorios con salmuera de litio son más chicos, los tenemos. Chile exporta unas 130.000 toneladas al año (aquí solo unas 5.000 tn) y junto con Australia estarían dándole valor agregado fabricando baterías. Nosotros no fabricamos ni escarbadientes (importamos de China) pero sí construimos satélites y reactores nucleares, que está muy bien pero solo producen gastos y algo que nos gusta (la fama). El Ministerio de Ciencia y Tecnología tendría que comprarle a Chile o a Bolivia una camionada de salmuera para ensayar unas baterías. Este mineral no necesita más que agua, una motoniveladora, una pala cargadora y camiones para explotarla. Y se podría usar los dineros para pagar la deuda que nos condiciona para cualquier negocio favorable a futuro por nuestro país. Mientras nuestros legisladores debieran aprobar una ley que prohiba al Ejecutivo pedir plata prestada sin acuerdo legislativo. ¿ O no ?

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429 - Puerto de San Antonio Este