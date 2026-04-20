Argentina, en el centro del conflicto entre Estados Unidos y China por inversiones y poder geopolítico

Un inesperado cruce diplomático con la Argentina como nexo se produjo en las últimas horas entre los Estados Unidos y China. Todo comenzó con una entrevista que el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, ofreció al diario El Tribuno de Salta, en la que advirtió sobre el avance del país asiático en el país.

Fuerte cruce diplomático entre Estados Unidos y China por la relación con Argentina

A esto la Embajada de China respondió con una declaración rechazando las consideraciones del representante diplomático de Donald Trump.

“Argentina tiene que estar preocupada en temas de seguridad, comunicaciones e infraestructura clave”, señaló Lamelas en el diálogo con el medio salteño.

A principios de este mes, el Gobierno argentino anunció la reactivación de las obras en las represas hidroeléctricas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, ubicadas sobre el río Santa Cruz.

Los proyectos que estuvieron parados durante varios meses cuentan con financiamiento de un consorcio de bancos chinos integrado por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China.

A sus críticas, Lamelas añadió que “cuando tratás con ellos, tratás con el gobierno chino, no con una industria privada. Es un sistema controlado por un gobierno comunista, que usa ese control para manejar la información y a la gente”.

La respuesta no se hizo esperar. El portavoz de la sede diplomática en Buenos Aires emitió un comunicado en el que dijo que Lamelas “atacó y difamó deliberadamente la relación entre China y Argentina”.

“Aconsejamos a las personas interesadas que reconozcan la corriente principal del mundo actual en lugar de esforzarse por exagerar lo que llaman ‘amenaza china’”, indicó el parte y remató: “Sería mejor que hicieran algo concreto por el desarrollo de la Argentina y los países de América Latina y el Caribe”.

En otro tramo, la declaración expresa: “Estados Unidos no puede aplicar su política de ‘América Primero’ y disfrutar de los beneficios de la cooperación de China, y al mismo tiempo, aplicar una doble vara hipócrita y criticar a otros países que buscan hacer lo mismo, es decir, cooperar con China”.

Los cruces entre Estados Unidos y China por la relación con la Argentina no son nuevos. Hay que recordar que el año pasado, el por entonces asesor de Trump para América Latina, Maurice Clever-Carone, advirtió que si Argentina quería mantener el apoyo de los Estados Unidos, debía cerrar el swap por U$S 20.000 millones que mantenía con China.

Incluso esta operación estuvo en las deliberaciones del salvataje financiero que la administración de Trump aprobó en septiembre.

El marco general del swap tiene vigencia hasta agosto de 2026 y en los próximos meses se deberá decidir su continuidad. Los términos de este convenio son secretos y de allí que se desconozcan detalles, aunque se estima que hay un tramo activado de U$S 5.000 millones que Argentina debiera devolver.

Al momento, el gobierno argentino no realizó ninguna declaración con relación a estas diferencias entre las dos potencias mundiales.

Si bien Milei mantiene un alineamiento total con Estados Unidos, no rompió lanzas con China, e incluso la apertura comercial que está implementando favorece especialmente al país asiático.

Según el último informe del INDEC, el intercambio comercial con China registró el saldo negativo de mayor magnitud de todos los países con los que comercia Argentina. El rojo fue de U$S 571 millones.

Corresponsalía Buenos Aires