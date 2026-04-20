Irán advierte, sube el petróleo y se activan gestiones diplomáticas: lo último de la guerra en Medio Oriente

La guerra en Medio Oriente atraviesa horas decisivas ante el inminente fin de la tregua entre Irán y Estados Unidos, en un escenario marcado por advertencias militares, movimientos diplomáticos y fuertes repercusiones económicas.

Medio Oriente: Irán amenaza y crece la tensión internacional

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que su país está preparado para jugar “nuevas cartas en el campo de batalla” si se reanudan las hostilidades. A través de la red social X, remarcó que Teherán no aceptará negociaciones bajo presión y que en las últimas semanas reforzó su preparación militar.

En paralelo, el recrudecimiento de las tensiones en el estratégico estrecho de Ormuz volvió a sacudir los mercados internacionales. El precio del barril de Brent subió un 5,64%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó un 6,87%, reflejando la preocupación de los inversores ante un posible escalamiento del conflicto.

En el plano diplomático, Estados Unidos acogerá esta semana nuevas conversaciones entre Israel y Líbano, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo de paz. A su vez, una delegación encabezada por el vicepresidente JD Vance viajará próximamente a Pakistán para retomar el diálogo con Irán, aunque Teherán aún no confirmó su participación y cuestionó la “seriedad” de Washington.

El presidente Donald Trump endureció su postura al afirmar que no levantará el bloqueo naval contra Irán hasta que no se alcance un acuerdo de paz, asegurando que la medida genera pérdidas diarias millonarias para la república islámica.

Mientras tanto, la situación en el terreno sigue siendo crítica. Desde el domingo, solo cuatro buques han atravesado el estrecho de Ormuz debido a los bloqueos cruzados entre Teherán y Washington. En Líbano, los ataques israelíes dejaron al menos 2.387 muertos y más de 7.600 heridos desde marzo, en el marco del conflicto con el movimiento Hezbolá.

Además, medios libaneses reportaron un nuevo bombardeo con drones en el sur del país, pese al alto el fuego vigente, aunque sin víctimas confirmadas.

En la Unión Europea, los Estados miembros debatirán este martes su acuerdo de asociación con Israel. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, impulsa la ruptura del pacto al considerar que el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu viola el derecho internacional.

Con el alto el fuego a punto de expirar, la región se mantiene en vilo entre la amenaza de una nueva escalada militar y los intentos, aún frágiles, de reactivar la vía diplomática.

Con información de AFP