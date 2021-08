Alberto Fernández dijo que en esta elección se votan «los dos modelos de país»

El Presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía en Tecnópolis un acto nacional del Frente de Todos. Frente a los principales candidatos a legisladores nacionales, ministros y funcionarios, Fernández remarcó la unidad de la coalición oficialista de cara a las PASO del 12 de septiembre: “No voy a traicionar a Cristina, no voy traicionar a Máximo, no voy a traicionar a Massa, no voy a traicionar a ninguno de ustedes, y no voy a traicionar al pueblo que nos votó. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer y estoy seguro que todos los que nombré y ustedes tampoco van a traicionar a los compañeros”, dijo en una apuesta a la consolidación de la sociedad política que gobierna desde diciembre de 2019.

Alberto Fernández fue el único orador. No participó de la actividad la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyo último acto de campaña al que asistió fue hace dos semanas, para la entrega de viviendas en la Isla Maciel. Tampoco estuvo Sergio Massa, el referente del Frente Renovador, y uno de los socios clave del FdT.

“¿Qué creo que tenemos que decirles a los argentinos y argentinas en estas dos semanas que quedan de campaña?”, se preguntó Fernández. Habló, entonces, de “los dos modelos de país” que hay en pugna, tal como lo definió un reciente documento de Juntos por el Cambio. “Es la primera vez que coincido”, dijo Fernández.

Sobre las próximas elecciones legislativas, el presidente advirtió que si la sociedad “se equivoca y no tiene memoria podemos tomar un camino donde la salud y la educación pública no es la prioridad”.

“Nosotros proponemos la producción, el desendeudamiento. Ahora si vamos a poder hacer lo que soñamos. Llegó el momento del crecimiento. Ese es el camino que le pido a los argentinos que tomen”, dijo Fernández.

“Estamos volviendo a vivir la vida que queremos”, sostuvo, echando mano a la consigna madre de la campaña electoral.

El Presidente no aludió al episodio del festejo indebido en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta.

Fernández también repasó distintas políticas de su gobierno durante la pandemia, como los ATP “para sostener la producción y el trabajo”.

“Le dimos a las provincias fondos por encima de lo que le corresponde por coparticipación. Cuando dije que íbamos a ser un país federal, lo estoy cumpliendo. Ese dinero llegó a todas las provincias, aun las opositoras; miraba el caso mendocino”, sostuvo el Presidente.

Al final, arengó a la dirigencia del FdT: “Saquemos la militancia a la calle para demostrar que estamos para gobernar el tiempo que haga falta para que la Argentina, de una vez y para siempre cambie y para vivir la vida que queremos”.

Corresponsalía Buenos Aires