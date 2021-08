Bullrich: «El gobierno nacional aplica el ‘sálvese quien pueda’ en Villa Mascardi»

Patricia Bullrich cerró esta tarde su visita a la región, con actividades públicas en Roca y en Cipolletti, para reforzar la campaña de la lista de Juntos por el Cambio encabezada por Aníbal Tortoriello.

Antes de la recorrida por el centro roquense, la presidenta del PRO y exministra de Seguridad de la Nación dialogó con RÍO NEGRO, analizando el escenario preelectoral pero también el conflicto por tierras en la zona cordillerana. “El gobierno nacional tiene la mirada del ‘sálvese quien pueda’, sacándole el peso importante que tiene la vida en paz para una región”, afirmó.

Y sobre ese tema también lanzó un dato inquietante: dijo que se está corroborando si en el reciente ataque que denunció el vecino Diego Frutos, en Villa Mascardi, participó un vehículo del gobierno provincial.

Bullrich destacó la singularidad de este proceso electoral cruzado por la pandemia, porque “es una elección parlamentaria, pero también una elección en la que se debaten dos modos de vida”.

Para la exministra, la agenda que habitualmente se instala cuando se definen cargos ejecutivos se impuso ahora “por este momento en el que está tan crisis la idea de vida argentina”.

“El sueño argentino de clase media está tan en crisis, los jóvenes que se quieren ir, esta sensación de falta de futuro, todo eso hace que se imponga este debate sobre dos formas de vida: la nuestra, del trabajo, del mérito, del esfuerzo, la educación como centralidad versus un modelo que pone al Estado, al empleo público, al plan social como central. Esas dos ideas son las que se debaten en una elección parlamentaria”, afirmó.

P: ¿Cómo hacer para que esa bronca, esa apatía, no derive en una decisión de no ir a votar?

R: Hay que ver si el no ir a votar tiene que ver con esa apatía o con otro tema. Nosotros le planteamos al gobierno que no vuelva con el miedo, con el tema de la gente a la que le falta la segunda dosis. Que no cunda el miedo, porque es el peor enemigo de la participación. La elección no contagia. Es más cerrado un supermercado que una escuela para votar. Entonces es importante que todos sepamos que votar no conlleva un peligro. Lo queremos decir porque es un manejo. Nosotros estamos reconstruyendo una esperanza y ahí puede haber un gobierno que diga ‘¿nos conviene o nos conviene que vaya mucha gente a votar’?

P: ¿Cuáles son las bases de esa reconstrucción? ¿Qué se aprendió de la etapa 2015-2019?

R: Digo reconstrucción, pero no en el sentido de algo que se haya desmoronado. Lo que digo es que después de las PASO, todos los sectores deben unirse para ir a las generales. El equipo se agranda. Acá en Río Negro, Aníbal Tortoriello va a llamar a las otras dos listas luego del 12, para trabajar todos juntos rumbo a noviembre.

P: En Río Negro también se debate mucho si hay que votar mirando a la provincia o al país. Si es una elección donde se puede clasificar entre los que están de un lado, del otro o fuera de la grieta…

R: Los diputados -y eso es algo que el gobierno de Río Negro lo sabe- son del pueblo de la Nación Argentina. Defienden no sólo a los intereses del pueblo rionegrino sino los de todo el país. Y esta es una elección donde nos jugamos que no haya una mayoría automática del kirchnerismo. Ya lo hemos vivido y no puede volver a pasar. Río Negro no va a crecer por fuera del resto del país. Todo el país necesita menos impuestos, leyes modernas, que la logística no sea cara… Entonces, el voto es con la mitad del corazón en Río Negro y la otra mitad en toda la Argentina.

P: ¿Cómo analiza el conflicto por tierras en la zona cordillerana? ¿El escenario es igual, mejor o peor que en el 2019, cuando dejó el Ministerio de Seguridad?

R: Mucho peor. Hubo un retroceso muy fuerte. Estuve anoche con Diego Frutos y nos contó lo que pasó en el último incidente, donde pasó una noche muy dura para no ser atacado nuevamente. Y nos dio un dato, que se estaba corroborando, que indica que una de las camionetas que había llevado material pertenecía al gobierno de Río Negro. A una funcionaria. Eso lo iban a verificar. Hay que seguir con la línea de institucionalidad que definimos nosotros. Weretilneck, Gutiérrez y Das Neves habían firmado un acuerdo para institucionalizar y que no haya violencia en la zona, para poner una gran diferencia entre las comunidades mapuches integradas y aquellas que pertenecían al RAM, violentas y desconocedoras de la ley argentina.

P: ¿El gobierno nacional actual desconoce ese acuerdo?

R: Este gobierno tiene al frente del INAI a una funcionaria (NdR: Magdalena Odarda) que no es objetiva, que no hace cumplir la Constitución, que tiene una mirada ideológica sobre el conflicto, cuando lo que debe hacerse es una negociación razonable, acordada. Los pueblos originarios tienen derechos constitucionales, pero nadie tiene derecho a la violencia, a la fuerza. Eso se había logrado. Ahora este gobierno nacional tiene otra mirada, de sálvese quien pueda, si a Diego Frutos lo van a buscar a su casa, no pasa nada, no hacemos nada, es un problema de vecindad. Eso es un poco lo que ha dicho la ministra Frederic, sacándole el peso importante que tiene la vida en paz para una región.

P: Frederic fue cuestionada esta semana por sus dichos sobre la inseguridad. ¿Cómo evalúa a su sucesora?

R: Estamos con una filosofía que nunca va a solucionar la inseguridad. La doctrina Zaffaroni es una doctrina anti-seguridad de la población. Lo que hace es proteger al delincuente, nunca a la víctima ni a la fuerza de seguridad. La seguridad se construye con la ley, entendiendo que tenemos fuerzas de seguridad a las que cada provincia les paga sus sueldos, les da una formación y uno deposita la confianza en ellas. Uno las tiene que proteger, no las tiene que dejar sin ningún tipo de protección cuando actúan. Por supuesto que estamos hablando de la actuación correcta. Cuando se sienten desprotegidas, las fuerzas quedan sin la misma reacción que deben tener ante el delito. Y ahí el delincuente gana terreno. Nuestra filosofía es otra: ningún terreno al delincuente.