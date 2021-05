Alberto Fernández habló de Macri y no se sorprendió por su hábito de mirar Netflix en la crisis

El presidente Alberto Fernández se refirió hoy a las recomendaciones que le hizo Mauricio Macri sobre la necesidad de "descansar" durante el ejercicio de la primera magistratura y dijo tener "la sensación" de que su antecesor en la Casa Rosada "perdió toda capacidad de entender el daño que ha hecho" al país.

"No me hizo falta ver el programa (de Juana Viale), tengo opiniones de mucho antes. Algunas cosas me las dijo a mí al día siguiente de ganar las elecciones, cuando me planteó que cada dos semanas me tome unos días de descanso, que no trabaje más allá de las 6, 7 de la tarde. Así es Macri", señaló Fernández en diálogo con Radio Splendid.

El sábado a la noche, durante el programa de Juana Viale, Macri confesó que durante su gobierno “a las 7 u 8 cerraba todo" y "ponía Netflix" para liberarse de las presiones del cargo. ​

Fernández se refirió luego a otra aparición pública del exmandatario en un "reportaje muy llamativo" en el que su antecesor le "recomendaba cómo negociar con el Fondo Monetario Internacional" (FMI) y se preguntó si él será consciente del "daño que le generó a la Argentina" al pedir el préstamo a ese organismo multilateral de crédito, con el que hoy tiene que negociar su Gobierno para poder cumplir con los pagos.

"¿Será consciente del daño que le generó a la Argentina el día que pidió ese crédito? El FMI para ayudar al mundo ha destinado 50 mil millones de dólares, y para salvar a Macri destinaron 57 mil", aseveró.

El jefe de Estado afirmó que "la palabra se devalúa cuando se miente" y afirmó que al parecer Macri "no percibe esa devaluación que el padece". Fernández marcó en ese sentido lo que lo diferencia del exmandatario y dijo que a él "no" se lo puede "acusar de mentir".

"Yo en la campaña dije que estaba a favor del aborto, y el aborto es ley. Dije que los jubilados no iban a pagan más medicamentos, y los jubilados no pagan los medicamentos, dije que había que resolver el impuesto a las ganancias y los asalariados no pagan ganancias. La palabra se devalúa cuando se miente y ahí yo tengo mucha tranquilidad. El que me está evaluando es un artista de la mentira", dijo en referencia a Macri.

"Cuando la gente mira para atrás y ve lo que prometió y lo que hizo, se da cuenta donde está el que miente", cerró.

