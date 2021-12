Fernández habló con Georgieva del «problema inesperado» que es el rechazo al Presupuesto 2022

Luego del revés que sufrió el Gobierno Nacional tras la no aprobación del presupuesto 2022 en el Congreso, Alberto Fernández mantuvo una reunión virtual con la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

«Ambos reconocimos el problema inesperado del rechazo del Presupuesto», escribió el presidente en primera instancia. También participó de la charla el ministro de Economía, Martín Guzmán.

De todas maneras, destacó que se comprometieron «a seguir trabajando plenamente enfocados en materializar un acuerdo que no comprometa la continuidad de la recuperación económica inclusiva».

Guzmán ya había señalado luego de la votación en Diputados que eso «afecta las negociaciones» a partir del rechazo de la «programación macroeconómica» que se incluía en el proyecto de ley.

Luego de la charla, a la que Georgieva destacó como una «muy buena reunión», la directora del FMI expresó que se habló “sobre cómo avanzar en el trabajo para sostener la recuperación de la Argentina y abordar sus desafíos económicos”.

Very good meeting with President @alferdez on advancing our work to sustain #Argentina’s recovery and address its economic challenges.

Our teams are fully committed to continue working towards an IMF program. pic.twitter.com/GVnJIGpa8o