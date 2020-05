Alberto Fernández se reunirá hoy con Cristina y aseguró que ella "no presiona"

El presidente Alberto Fernández afirmó que "no está pensando en otro mandato ni en perpetuarse en el poder" y que "no existe el 'albertismo' sino el 'frentetodismo'", y ratificó que tiene una buena relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sobre quien aseguró, "no presiona" para la toma de decisiones.

Al mismo tiempo anunció que este martes ambos se reunirán en la residencia de Olivos para analizar cuestiones de gestión y la marcha de las acciones por el coronavirus, después de haber mantenido una conversación en las últimas horas.

El presidente remarcó hoy su buena relación con la vicepresidenta y afirmó que la senadora nacional y aliada política "no presiona" en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo.

"Los dos tenemos una responsabilidad común y estuvimos distanciados durante mucho tiempo para ponernos a discutir ahora", agregó el Presidente durante en una entrevista concedida al canal de noticias TN.

En cuanto a "la disputa sobre quién pone Cristina y quién pone Alberto" (en el gabinete). "Cristina y Alberto se nutren del mismo lugar. No presiona Cristina; habla conmigo, a veces estamos de acuerdo, a veces tenemos diferencia".

"Se nos ocurrió Raverta (la nueva titular del Anses) hablando los dos, como un nombre que me gustaría traerla al gobierno, No la pude traer (antes) porque se la llevó Axel" a la provincia, explicó.

También aseveró que "no existe el 'albertismo', existe el 'frentetodismo'; detesto los personalismos. Creo en la política y los partidos políticos, soy peronista y del Frente de Todos".

"Soy un tipo muy convencido de lo que tiene que hacer, que ejerce la política con honestidad. Nunca me equivoco malamente, tengo muchas ganas de sacar al país adelante. Quiero un país que sea una verdadera sociedad donde todos ganan. Si es una sociedad donde uno gana y el otro pierde es una estafa", abundó.

Y tras cartón clamó: "No estoy pensando en perpetuarme ni en otro mandato".

También volvió a elogiar a Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados nacionales del FdT e hijo de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner.

"Máximo es una figura sobre la que la sociedad no percibió su calidad política, que tiene capacidad de diálogo como su padre, una vocación política como su padre y Cristina. Tiene un futuro promisorio", amplió.