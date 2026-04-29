Alarma para Colapinto: crece el miedo en la Fórmula 1 por una posible suspensión del Gran Premio de Miami

La Fórmula 1 vuelve a la actividad este fin de semana luego del parate de abril, marcado por las suspensiones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente.

El Gran Premio de Miami abrirá su actividad este viernes a las 13 (hora argentina) con la única práctica libre, seguida por la clasificación Sprint a las 17. Sin embargo, el foco está puesto en lo que puede ocurrir el domingo.

Para el día de la carrera, prevista a 57 vueltas en el circuito urbano que rodea el Hard Rock Stadium, los pronósticos meteorológicos generan preocupación: hay un 70% de probabilidad de lluvia, con posibilidad de tormentas eléctricas durante la tarde.

El reglamento de la Fórmula 1 establece que la presencia de rayos en las cercanías del circuito puede derivar en la suspensión de la actividad en pista. A esto se suma una normativa vigente en Estados Unidos que impide la realización de eventos deportivos ante riesgo de actividad eléctrica en la zona. Por esta razón, hay incertidumbre de si la carrera podrá disputarse con normalidad.

Por su parte, Franco Colapinto ya se encuentra en Miami listo para su primera experiencia en el circuito que rodea el Hard Rock Stadium. El piloto pilarense tuvo además un cruce especial con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el predio del Inter Miami, en la previa de un fin de semana en el que intentará volver a sumar puntos con Alpine.

Los horarios y el cronograma completo del GP de Miami

Viernes 1 de mayo

Prácticas libres: 13 a 14.30 (hora argentina).

13 a 14.30 (hora argentina). Clasificación sprint: 17.30 a 18.15.

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint : 13 a 14.

: 13 a 14. Clasificación: 17 a 18.

Domingo 3 de mayo