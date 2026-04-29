Manuel Adorni mencionó a Neuquén por las rutas nacionales y posibles cambios en una empresa estatal

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reapareció este miércoles para presentar su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, documento que incluyó preguntas y respuestas sobre diferentes temáticas de la provincia de Neuquén, como el estado de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), el mantenimiento de las rutas y la conexión del gasoducto Cordillerano que es esperada desde hace años por los vecinos de la zona andina.

La exposición se da en medio de un momento complejo para el funcionario libertario, quien se encuentra en la mira de la Justicia por la supuesta comisión de irregularidades en la conformación de su patrimonio.

Con el fin de mostrar acompañamiento, palabras de Adorni fueron seguidas desde unos de los palcos por el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El mandatario, que protagonizó una discusión con un grupo de diputados sentados en sus bancas, se retiró poco después.

Adorni en Diputados: qué dijo sobre la situación de la PIAP

El primer asunto referido a Neuquén que se le consultó al ministro coordinador provino del bloque de La Neuqunidad, que íntegra únicamente la diputada Karina Maureira, y se vinculó al proceso para reactivar la PIAP, el complejo ubicado en Arroyito que no produce agua pesada desde hace casi una década.

De acuerdo al informe de Adorni, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) «proyecta llevar adelante un procedimiento licitatorio para concesionar la explotación y operación» de las instalaciones, fase para la cual se están haciendo «estudios preliminares de carácter técnico para convocar al procedimiento» de licitación.

Como ya ha mencionado este medio, el jefe de Gabinete detalló que el contrato de la CNEA con la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería S.E. (ENSI) tiene «el plazo de ejecución vencido desde el 31 de octubre».

A pesar de lo anterior, aseguró que la CNEA continúa realizando las tareas necesarias «para garantizar el correcto mantenimiento de los activos y de la Planta Industrial de Agua Pesada«, así como también para resguardar «la seguridad ambiental y del personal afectado».

«Para celebrar un nuevo convenio o contrato que comprenda el ‘revamping’, se deberá formalizar el procedimiento correspondiente. Por último, se informa que actualmente se está trabajando en la elaboración de los informes técnicos correspondientes del pliego licitatorio, para concretar la convocatoria mencionada a la mayor brevedad posible», precisó el informe oficial publicado antes que Adorni llegara al recinto.

Sobre ENSI, el Gobierno negó que se esté evaluando una modificación en su composición accionaria, como había trascendido el año pasado, y aclaró que la participación mayoritaria sigue a cargo de Neuquén, con el 51%.

El jefe de Gabinete también fue interrogado por la situación de los trabajadores de la planta que, hasta la última información disponible, eran 123. Al respecto, indicó que su vínculo laboral está a cargo de ENSI, motivo por el cual la CNEA «es ajena» a esa cuestión.

Las rutas de Neuquén, solo con mantenimiento

Otra de las preguntas respondidas por Adorni apuntó al estado de las rutas nacionales que atraviesan Neuquén o funcionan como accesos indirectos para la provincia.

Aseguró que, a la fecha, no hay registro de «ninguna contingencia que afecte las tareas de mantenimiento bajo jurisdicción» del distrito de Vialidad Nacional en Neuquén, dependencia que «ejecuta de forma permanente trabajos de mantenimiento y conservación», indicó.

El informe mencionó los contratos de mantenimiento vigentes y los que correrán durante el invierno, cuando la presencia de nieve y hielo es frecuente en buena parte de la red vial de la región. Entre las rutas incluidas aparecen la 22, la 40, la 237 y la 234.

Por otra parte, se reiteró que el mantenimiento de la Ruta Nacional 242, que conecta con el paso internacional Pino Hachado, es realizado por la dirección provincial de Vialidad a través de un convenio firmado entre el gobierno de Neuquén y la Nación.

Adorni en Diputados: hay fecha para una obra de gas clave

El informe de gestión que acercó Adorni también hizo mención a la obra para vincular el gasoducto Cordillerano con el sistema troncal que opera el gasoducto General San Martín, un proyecto arduamente esperado por un grupo de localidades andinas del sur de Neuquén, Río Negro y el norte de Chubut.

De acuerdo al ministerio de Economía, la iniciativa «está siendo ejecutada por la compañía distribuidora Camuzzi Gas del Sur», previéndose su finalización y puesta en servicio «para el invierno de 2026».

«La ampliación e interconexión del sistema regional Cordillerano-Patagónico (que abastece localidades en Neuquén, Río Negro y Chubut) con el gasoducto troncal San Martín (operado por Transportadora de Gas del Sur – TGS), incluye plantas compresoras en Gobernador Costa, Alto Río Senguer y Holdich, para reforzar presión, diversificar inyección de gas y habilitar nuevas conexiones», añadió el texto de la jefatura de Gabinete.

Y aclaró: «El Gobierno Nacional tiene intervención regulatoria a través de ENARGAS autorizando la conexión al sistema troncal nacional y garantizando su viabilidad técnica y tarifaria».

El documento del funcionario, además de los temas referidos anteriormente, también trató otros asuntos de impacto en la provincia como la deuda de PAMI, que fue negada, y los programas de asistencia financiera para Neuquén luego de los incendios que azotaron la zona cordillerana de su territorio.