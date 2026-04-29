Aseguran que Dybala llegará a Boca después del Mundial: «Hay un principio de acuerdo»

Dybala volvió a las canchas y suena en Boca para la próxima temporada.(@paulodybala)

El mundo del fútbol argentino se encuentra conmocionado tras la confirmación de un principio de acuerdo entre Boca y Paulo Dybala. La Joya tendría decidido regresar al país tras la finalización de la Copa del Mundo 2026 para sumarse al plantel Xeneize.

La noticia, que cobró fuerza en las últimas horas, indica que las gestiones encabezadas Juan Román Riquelme han llegado a buen puerto.

Dybala tendrá el pase en su poder a partir de junio

Desde el punto de vista contractual, el acuerdo se haría efectivo una vez concluida la participación de Argentina en el Mundial. Dybala llegaría con el pase en su poder ya que el 30 de junio finaliza su vínculo con el conjunto italiano, lo que facilita enormemente la ingeniería económica para el club de la Ribera.

La llegada de un campeón del mundo en plenitud física y técnica supone un salto de calidad absoluto para el esquema que hoy conduce Claudio Úbeda.

Dybala llegaría a Boca después del Mundial

Con 32 años, Dybala busca un cierre de carrera en el más alto nivel sudamericano, siguiendo los pasos de Leandro Paredes, ex compañero en la Roma y en la Selección Argentina.

"PAULO DYBALA VA A JUGAR EN BOCA DESPUÉS DE LA COPA DEL MUNDO"



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En la Roma el delantero cordobés recibe un salario semanal de 283 dólares, lo que lo convierte en el jugador mejor pago del conjunto italiano.

Al año recibe 14.7 millones de dólares, pero al llegar a la Argentina esto se verá modificado drásticamente ya que deberá resignar gran parte de su sueldo para poder vestir la camiseta de Boca.