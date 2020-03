Alberto Fernández y el "teorema Gorosito"

Siempre con su costado futbolero a flor de piel, al presidente Alberto Fernández le preguntaron en una entrevista brindada a Radio con Vos sobre si tenía dudas con respecto a las medidas tomadas por su Gobierno para frenar la propagación del coronavirus y respondió con firmeza: “aplico siempre el teorema Gorosito”. Y explicó de qué se trataba.



“Cuando Argentinos se jugaba el descenso, el club contrató a Caruso Lombardi. Y a mí, y a los hinchas de Argentinos nos gusta un juego menos especulativo. Jugábamos a tirar centros a Delorte, que era un delantero que habían traído de Olimpo, y no me cerraba. De hecho, dejé de ir a la cancha. Finalmente, luego de Caruso contratan a Pipo Gorosito​ y el presidente del club me invitó a almorzar con él. Cuando le expliqué a Pipo lo que me pasaba, me dijo algo que lo adopté para siempre. ‘Si hacés las cosas bien, es muy posible que te vaya bien’. Y a partir de ahí lo llamé el teorema de Gorosito y lo aplicó en todo”.



A su vez, enterado de los dichos de Fernández, Néstor Gorosito también habló de esos encuentros con el actual presidente, hincha fanático del Bicho de La Paternal, a medidos del 2007.

“Para mí es un orgullo que siempre me nombre con eso. Yo soy de la idea de que uno tratando de dar siempre lo mejor y brindarse y hacer las cosas bien siempre tiene muchas más posibilidades de que las cosas salgan bien. Aparte la tranquilidad, que no se paga con nada, de brindarse y de hacer las cosas siempre por derecha”, expresó Gorosito al diario Olé.



Pipo Gorosito en sus tiempos como DT de Argentinos, allá por el 2007.

“Nosotros por lo general en ese momento comíamos un asado casi todos los miércoles o los jueves, no me acuerdo bien ahora. Y Luis (Segura, ex presidente de Argentinos) lo llevaba a Alberto y un día se quedó y comimos. Y como ganamos siguió yendo un par de veces más como cábala”, aseveró Pipo. “Alberto es muy futbolero y muy ameno. Porque en ningún momento es un tipo absoluto, siempre como que da su parecer con mucho respeto y como yo también soy de esa forma de ser tranquilo y pausado, teníamos muy buena relación”.