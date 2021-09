Alertan sobre los efectos económicos del plan “recuperación de votos” del Gobierno nacional

La desesperación del Gobierno Nacional por dar vuelta la grave derrota que sufrió en las elecciones primarias llevó a implementar una vorágine de medidas que buscan “poner más plata en el bolsillo de la gente”, estrategia que cuestionan severamente diversos analistas, al considerar que esas decisiones cortoplacistas traerán más déficit fiscal, emisión monetaria, suba del dólar y de la inflación.



RÍO NEGRO conversó con algunos importantes economistas en Buenos Aires y el punto central coincidente entre los especialistas es que gran parte de las medidas que se están adoptando no tendrán un efecto inmediato y que por el contrario, cuando la gente pueda percibir una mejora, la misma se va a licuar por otro incremento de la inflación, producto del rumbo adoptado en estos últimos días.



Dentro de esa línea de evaluación, la consultora y economista María Castiglioni recalcó que “el problema del país en este momento es que se está quedando sin fuentes de financiamiento”.



“Entonces, lo que está haciendo el Gobierno es intentar recuperar votos adoptando medidas de muy corto plazo y sin tener el financiamiento necesario. Por lo tanto, se recurre a la emisión monetaria y ese va a ser el recurso más usado en los tiempos que se vienen”, subrayó la economista.



Castiglioni explicó que en principio en el Gobierno se pensaba cubrir parte del déficit con más deuda en pesos, “pero esa posibilidad se les está complicando cada vez más”.



“Lo que estamos viendo ahora es maquillaje contable. Por ejemplo que Tesorería le cedió al Banco Central una letra intransferible. Eso es porque necesitan más adelantos del Central, es decir, más emisión y eso sin dudas se va a trasladar a inflación, pero antes de lo que uno puede suponer”, aseguró.



En realidad, lo que ocurre en esta situación que describe la economista es que el aumento de la emisión monetaria impacta en las expectativas inflacionarias, por lo que los precios tendrán una aceleración a partir de octubre.



Ese exceso de pesos por la emisión no va a poder ser absorbido en su totalidad por el Banco Central a través de Leliq, y por eso, los especialistas estiman que una parte de esa liquidez se trasladará hacia el dólar antes de las elecciones de noviembre.



“Se está dando un panorama muy preocupante. Están aumentando el gasto y el déficit sin financiamiento”, agregó Castiglioni.



Por su parte, David Miazzo, economista jefe de FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina), “lo que es nocivo es que se aumente el gasto con emisión monetaria, prácticamente sin financiamiento”.



“Esto va a empezar a promover una fuerte presión sobre los precios, de nuevo. En definitiva, lo que se promueve como una mejora de corto plazo para el bolsillo de la gente, finalmente va a terminar siendo un castigo para ese sector de la población por el aumento de la inflación que vamos a tener”, explicó Miazzo.

Y se mostró sumamente contrario al pensamiento cortoplacista. “Poner plata en el bolsillo de la gente en forma artificial no soluciona nada. Al contrario, puede llegar a ser mucho peor, porque con más inflación se va a seguir deteriorando el ingreso de las gente, especialmente de los sectores más humildes”, recalcó el economista de FADA.

No obstante, consideró que algunas medidas son positivas y no tienen efecto inflacionario como es el aumento del salario mínimo vital y móvil y el incremento del piso de tributación del impuesto a las Ganancias.



Dentro de la misma línea de evaluación, Guido Lorenzo, de la consultora LCG, enfatizó que “es indudable que en el corto plazo se va a emitir mucho más, con lo cual sin dudas que habrá más inflación”.



“Un punto importante para decir es la contradicción que hay en el Ejecutivo cuando se dice no a la deuda, al endeudamiento y por otro lado, prefieren tener más déficit fiscal”, puntualizó.



Lorenzo resumió que el plan de recuperación de votos “se basa en aumentar el gasto público, financiarlo en su mayoría con más emisión, licuar esa emisión por medio de las Leliqs por medio de una devaluación que podría ocurrir en algún momento”.