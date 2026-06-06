Otra baja en el Concejo Deliberante de Cipolletti: a tres meses de asumir renunció un edil

El Concejo Deliberante de Cipolletti volverá a atravesar un recambio en su integración. Héctor Sepúlveda presentó su renuncia como concejal apenas tres meses después de haber asumido en reemplazo de María José Manonelles.

La información fue confirmada a Diario RÍO NEGRO por la presidenta del cuerpo legislativo, Karina Alvarez, quien indicó que el edil comunicó formalmente su decisión mediante una nota.

El ahora exconcejal había ingresado al cuerpo en marzo de este año luego de la renuncia de Manonelles, quien dejó su banca por motivos personales tras poco más de dos años de mandato.

Según explicó la presidenta del cuerpo legislativo, la dimisión fue presentada «por nota que envió por intermedio de una secretaria de otro concejal».

«Nosotros institucionalmente vamos a continuar con lo que corresponde la actividad y la funcionalidad del Concejo no se puede paralizar. Continuaremos como corresponde como tal cual dice el reglamento y la carta orgánica», afirmó Alvarez y agregó: «notificamos a la Junta Electoral Municipal, ellos informaron y se mandaron los mails, las notificaciones correspondientes, así que bueno, el día lunes veremos cómo continúa todo, pero acá a nosotros tenemos que seguir funcionando y permitir que todo vuelva a la normalidad como debe ser».

Qué pasos siguen tras la renuncia del concejal de Cipolletti

Álvarez confirmó que el procedimiento institucional ya comenzó y que la Junta Electoral ya fue informada de la situación. Además, la presidenta del Concejo explicó además que ahora corresponde avanzar con la convocatoria de quienes continúan en el orden de la lista electoral que participó de las elecciones municipales de 2023.

La Carta Orgánica Municipal establece que las vacantes producidas durante el mandato deben cubrirse respetando el orden de suplencias definido por la Junta Electoral.

Una banca que ya tuvo dos ocupantes en 2026

La banca pertenecía originalmente a María José Manonelles, quien había sido electa en 2023 por la lista de Cambia Cipolletti dentro de la alianza que compitió en las últimas elecciones municipales.

Tras su renuncia en febrero, el Concejo Deliberante activó el mecanismo previsto para cubrir la vacante y convocó a Héctor Sepúlveda, quien figuraba como primer suplente de la nómina.

Su incorporación no sólo completó la integración del cuerpo. También abrió una serie de cambios internos que derivaron en la ruptura del esquema opositor que funcionaba hasta ese momento.

Luego de la salida de Manonelles, quien además presidía el bloque, el espacio quedó sin conducción formal. Esa situación permitió que el concejal Oscar Langowski solicitara la conformación de un bloque unipersonal de la Coalición Cívica ARI, pedido que finalmente fue aprobado.

A partir de esa reestructuración, el Concejo Deliberante pasó a funcionar con tres bloques políticos: Juntos Somos Río Negro, presidido por Martín Posse; Cambia Cipolletti, encabezado por Sepúlveda; y Coalición Cívica ARI, con Langowski como único integrante.

La salida de Sepúlveda vuelve a abrir interrogantes sobre la composición interna de la oposición y obliga a iniciar un nuevo proceso de reemplazo para cubrir una banca que ya tuvo dos ocupantes distintos en lo que va de 2026.