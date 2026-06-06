Multaron a conductores por filmar el choque de un camión mientras manejaban por la Ruta 7 de Neuquén

Filmar accidentes de tránsito mientras se maneja es una práctica cada vez más frecuente en rutas de la región. Esta vez, durante un operativo por un choque de un camión en la Ruta 7 a la altura Centenario, varios conductores terminaron multados por filmar el siniestro mientras pasaban por el sector.

El hecho ocurrió cerca de las 18.15 sobre la mano Centenario-Neuquén de la ruta provincial. Un camión Volkswagen 17.280 se cruzó de carril, impactó contra el guardarrail y derribó una luminaria. Se supo que el conductor sufrió golpes leves y dio negativo en el test de alcoholemia.

Multas por usar el celular al volante durante el choque en Ruta 7

Según publicó Centenario Digital, mientras bomberos, personal del EPEN y efectivos policiales trabajaban, varios conductores redujeron la velocidad para grabar videos y tomar imágenes del lugar.

El comisario Héctor Valdez explicó la situación durante una entrevista con FM Red Social 97.9. «Infraccionamos a personas porque frenan para filmar y van manejando, el solo hecho de querer hacer una filmación a las redes cuando ya está todo subido, que le diga de última al acompañante, pero se descuidan y es cuando se producen los siniestros», indicó.

También señaló que durante el operativo hubo automovilistas que manifestaron su malestar por las demoras. Según indicó, el trabajo demandó tiempo porque fue necesario retirar la luminaria caída, anular cables y limpiar la calzada antes de reabrir completamente la circulación.

Horas más tarde, ya durante la madrugada del viernes y en el mismo sector, se produjo otro incidente vial. Un Ford Fiesta protagonizó un choque y despiste cerca de las 4.20. Se informó que no hubo personas heridas. El vehículo permaneció en el lugar hasta que una grúa particular realizó el retiro.