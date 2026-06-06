Una fecha picante para los regionales en el Federal A

El Albinegro venció al líder Atenas en su último partido en La Visera. (Archivo)

Por la fecha 12 del Federal A, los tres equipos regionales tienen cruces de riesgo este domingo y buscarán sumar puntos claves en la pelea por quedar en los puestos de clasificación.

El que más obligaciones tiene, por ser local, es Cipolletti que recibirá a Huracán Las Heras desde las 15:30 en La Visera de Cemento. El árbitro será el cordobés Fernando Rekers, de polémicas actuaciones en la categoría. Su designación es una alarma para el Albinegro ya que los mendocinos han sido beneficiados en más de un encuentro de esta temporada.

Cipo ganó el último que jugó en su cancha contra el líder Atenas pero viene de perder con San Martín en Mendoza en una irregular actuación. Pudo mantener el tercer lugar en la tabla pero dejar puntos en La Visera podría comprometerlo.

El entrenador Fabián Enríquez recupera a Víctor Manchafico en la zaga, que cumplió sus dos fechas de suspensión por la expulsión contra Juventud Unida pero no podrá contar con Nicolás Trejo que vio la roja con San Martín el domingo pasado. Es probable que el DT apueste por jugar con tres centrales y carrileros.

Por este grupo, Rincón visita a Argentino de Monte Maíz, también desde las 15:30, con el santiagueño Francisco Acosta como juez principal.

Rincón tiene una visita de riesgo ante Argentino de Monte Maíz, con el estreno de Tizza como DT.

El León comenzó la semana con la desvinculación de Pablo Castro como DT y asumió Alfredo Tizza, que estaba dirigiendo a la primera local en Lifune. El entrenador será evaluado y si tiene un buen arranque podría ser ratificado en el cargo ya que todavía no buscaron a otro técnico.

El León quedó en mitad de tabla, a tres puntos del líder y a tres del último. De todas formas, lleva cuatro sin derrotas.

La falta de gol ha sido un problema en los encuentros recientes y tiene a tres delanteros lesionados que no viajaron a Córdoba: Cristian Cangá, Cristian Estigarribia y Jorge Rossi. El único punta sería Matías Domínguez.

Por la Zona 4, Sol de Mayo visita a Alvarado en Mar del Plata a las 15 con el arbitraje del tandilense Diego Novelli.

El Albiceleste viene de ganarle a Santamarina en Viedma y está en zona de clasificación. Los marplatenses, que descendieron la temporada pasada de la Primera Nacional, están terceros en una buena campaña y están invictos de locales.