San Martín de los Andes: el aeropuerto Carlos Campos está listo antes de la temporada invernal

El aeropuerto aviador Carlos Campos de San Martín de los Andes ya luce remodelado y ampliado en mil metros cubiertos, casi el doble de su capacidad anterior. Las obras se finalizaron después de siete meses de trabajo y quedaron inauguradas oficialmente este sábado. Desde el gobierno provincial resaltaron la inversión hecha que apunta a sostener el crecimiento turístico y fortalecer la conectividad aérea del sur provincial

A la ceremonia desarrollada esta mañana en la estación aérea que es conocida también como Chapelco, concurrió la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, en representación del gobernador Rolando Figueroa. La funcionaria encabezó el acto y destacó la importancia de esta inversión que permite dar respuesta al caudal de pasajeros y buscar nuevas líneas y destinos.

En su mensaje, Estéves transmitió a los presentes que el gobernador Figueroa estaba muy atento al desarrollo de los trabajos y pidió especialmente «que cumplamos con los plazos». La primera etapa de la remodelación se finalizó para el comienzo de Semana Santa y la siguiente tenía fecha antes de que se dé inicio a la temporada invernal. «Estamos cumpliendo», sostuvo.

La funcionaria expresó que es una inversión estratégica para toda la zona cordillerana. “Es una obra que tiene un financiamiento de 5.000 millones de pesos, y es la puerta de entrada, no solamente a la región, no solamente a la ciudad de San Martín de los Andes y de Junín, sino también es la puerta de entrada a toda la región de los Lagos del Sur», dijo Estéves.

En su discurso, la funcionaria agregó que la ampliación no solo mejora la infraestructura aeroportuaria sino que brinda mayor comodidad a los pasajeros y abre el camino para nuevas oportunidades. La ministra Estéves sostuvo que se «fortalece la conectividad, porque tener un aeropuerto de estas características también nos va a permitir poder aumentar la cantidad de vuelos que tenemos».

La ministra Estéves encabezó el acto de inauguración (Foto: Gentileza)

En términos numéricos, la terminal aérea sumó más de mil metros cuadrados de superficie cubierta -casi el doble de la anterior-, un nuevo hall de partidas, mayor cantidad de asientos, locales comerciales, sanitarios renovados, espacio VIP, oficinas operativas y administrativas. Se hizo mejoras integrales en la circulación y funcionamiento del edificio.

La ministra Esteves valoró el trabajo de la dirección provincial de Infraestructura Aeronáutica y NeuquenTur. Destacó que la obra «generó ni más ni menos que 90 puestos de trabajo de manera directa y un montón de manera indirecta».

Además, se reparó la pista con una inversión de 465 millones de pesos, el recambio de luminarias LED con un aporte del EPEN por 26 millones de pesos, la incorporación de una camioneta barrenieve y equipamiento destinado a garantizar la operatividad durante la temporada invernal, con una inversión de 316 millones de pesos.

La ministra Leticia Estévez encabezó la inauguración de la obra en San Martín de los Andes (Foto: gentileza)

El crecimiento del caudal de pasajeros

En materia de movimiento de pasajeros, la funcionaria Esteves planteó el crecimiento sostenido del aeropuerto durante los últimos años. Ejemplificó que en el año 2016 recibía alrededor de 80 mil turistas durante todo el año, y «hoy es un aeropuerto que está recibiendo más de 300 mil turistas al año».

Por esta razón es que el gobierno provincial busca avanzar las obras de infraestructura acorde al crecimiento que tiene la provincia, acorde a la importancia en materia turística que tiene la región en particular.

En el acto de hoy la miniestra Estéves estuvo acompañada por los intendentes de Junín de los Andes, Luis Madueño; de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti; el presidente de NeuquenTur, Gustavo Fernández Capiet; más funcionarios provinciales, locales y equipos técnicos que participaron del proyecto.

Este aeropuerto que se inauguró en 1981, opera actualmente con conexiones hacia Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Sin embargo, se trabaja desde el gobierno provincial para incorporar nuevas rutas y líneas aéreas para consolidar a Neuquén como destino turístico en el país.