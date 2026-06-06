Neuquén se acerca a la habilitación de la Avenida Crouzeilles: la obra del oeste entra en su etapa final

La obra de la avenida Crouzeilles del oeste de Neuquén atraviesa sus últimas etapas de ejecución. Según informó el municipio, actualmente se realizan trabajos de terminación, conexiones de infraestructura y tareas previas a la señalización definitiva para su futura habilitación.

La intervención comprende tres kilómetros de pavimento sobre una avenida de cuatro carriles, dos por mano, y forma parte de un corredor que conectará con la Autovía Norte y la Ruta Provincial 67.

La obra que mejorará la conectividad en el oeste de Neuquén

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo municipal, la nueva arteria permitirá vincular norte y sur de la ciudad mediante conexiones con calles como Río Colorado, Punta Indio y Bajada de Maida, además de mejorar la circulación vehicular en una zona de fuerte crecimiento urbano.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido.

El intendente Mariano Gaido señaló que “actualmente se encuentran en la etapa de terminaciones finales» y destacó que la inversión destinada a la obra supera los 15.000 millones de pesos. Además, sostuvo que «representa una de las intervenciones urbanas más importantes que se ejecutan actualmente en el interior del país».

Desde el municipio indicaron que la nueva avenida busca ofrecer una alternativa de circulación para reducir la carga de tránsito en otros sectores de la capital y fortalecer la conexión también con Plottier.

Obras pluviales y detalles finales antes de la inauguración

Otro de los componentes centrales del proyecto es la infraestructura pluvial asociada a la avenida. La obra contempla un canal de tres kilómetros sobre el sector que permitirá conducir el agua hacia el arroyo Durán y mejorar el drenaje de una amplia cuenca que abarca sectores de Neuquén y Plottier.

El intendente destacó además que “la obra se lleva adelante de manera conjunta entre el municipio y la provincia, con fondos propios, resultado de la administración eficiente tanto del gobierno municipal como provincial”.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, informó que continúan ejecutándose algunas bocacalles y conexiones vinculadas a desagües pluviales y canales de riego que aún permanecen en la zona intervenida.

Una vez concluidas esas tareas, se avanzará con la señalización horizontal y vertical, la pintura y los trabajos finales necesarios para habilitar la circulación sobre la nueva avenida.