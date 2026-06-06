Choque fatal en la Ruta 151: murió un joven tras impactar contra una garita en el acceso sur de Catriel

Un joven murió este sábado por la madrugada tras un violento choque ocurrido en el acceso sur de Catriel, sobre la Ruta Nacional 151. La víctima viajaba a bordo de una Toyota Hilux e impactó contra una garita ubicada en una rotonda de ingreso a la ciudad.

Según informaron medios locales, el siniestro fue detectado alrededor de las 5 por el Centro de Monitoreo Municipal, que activó el alerta a los equipos de emergencia. La víctima falleció en el acto como consecuencia del impacto.

Importante operativo por choque fatal en Catriel

De acuerdo con la información brindada, una de las hipótesis indica que el hecho ocurrió cuando dos camionetas circulaban a alta velocidad en dirección a la Ruta 151.

Por causas que todavía se intentan determinar, el conductor de la Toyota perdió el control del vehículo e impactó de lleno contra la caseta de hormigón donde se resguardan herramientas y equipos de riego. Mientras que el segundo vehículo se habría retirado del lugar tras el choque.

Foto: gentileza.

La Toyota era ocupada por dos personas. Una de ellas murió en el acto debido a las graves lesiones sufridas, mientras que la otra fue asistida por personal médico y trasladada al hospital local para recibir atención.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron la camioneta con importantes daños estructurales producto de la colisión. La escena obligó a desplegar un amplio operativo en la zona durante varias horas.

En el procedimiento trabajaron Bomberos Voluntarios de Catriel, efectivos de la Policía, personal de Protección Civil, Tránsito Municipal, ambulancias y agentes del destacamento policial de Puente Dique.