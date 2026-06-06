La Liga Confluencia suspendió Cimac-Roca por las condiciones climáticas

Hace instantes, la Liga Confluencia confirmó que se suspendió el partido de la 13° fecha entre Cimac y Deportivo Roca. Debido a las condiciones climáticas y el mal estado del campo de juego, la mesa directiva del torneo comunicó que no se disputará el duelo este domingo.

Pero en el comunicado oficial aclararon que hasta el momento se jugará el resto de la fecha con normalidad. Esta decisión sorprendió, ya que mañana se podría definir al campeón del Apertura y por reglamento los equipos que tienen chances de título deben disputar su partido en simultáneo. Por esto, el partido entre San Martín y Atlético Regina tiene grandes chances de suspenderse.

Cabe destacar que el Albo depende de si mismo para quedarse con el bicampeonato. Si vence al equipo cipoleño, festejará una nueva estrella. Pero si empata, deberá esperar el resultado del Naranja, ya que si el conjunto de Medina gana quedarán iguales y se deberá disputar un desempate.

Además, el viernes se postergaron los partidos de Petroleros Pampeanos – Cipolletti y Norte – Círculo. También no se disputará la fecha ni en el Bloque Mayor y Menor.

Los partidos y horarios de la 13° fecha