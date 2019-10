Allen solo ejecutó el 20% del presupuesto destinado a obra pública

El Municipio de Allen solo ejecutó poco más del 20% de su presupuesto destinado a la obra pública. Según los datos que figuran en el ejercicio al cierre de agosto, de los $100,6 millones para “Trabajos Públicos” proyectados para todo este año, se llevan pagados $21,4 millones.

Sin bien los números son oficiales, el contador del Ejecutivo comunal, Ignacio Villa, sostuvo que las partidas de obra pública no están subejecutadas y que las cifras que hay que tener en cuenta son las que figuran en el comprometido a pagar acumulado, que alcanzan los 40,1 millones de pesos. Este monto también es inferior a lo que debería haber ejecutado el municipio a esta altura del año, que estaría en torno al 67% de los $100,6 millones estimados.

Villa explicó que hay mucha obra en ejecución que todavía no se refleja en el presupuesto porque “hasta que no se certifique primero el avance y después se haga todo el proceso de control del expediente, no se hace el pago”. “La empresa certifica un avance, presenta la factura y nosotros iniciamos el proceso de control en la Secretaría de Hacienda”, detalló el funcionario.

El contador informó que también hay otras obras que están esperando una redeterminación de precios como el caso de las plazas. Además, señaló que hubo una reasignación de las partidas presupuestarias.



En el caso del cementerio, el dinero destinado en el presupuesto al cierre de junio era $1,2 millones y en el de septiembre se incrementó a $2,4 millones. “Hubo una reasignación de partidas, se sacó de otra cuenta y se pasó a la del cementerio”, explicó.

Sin embargo, en el ordenado a pagar acumulado y el comprometido solo figuran $5.000 gastados en esta partida. Esto se debe a que “no han llegado las facturas de las obras que se han hecho. Se hicieron refacciones en todo el perímetro”, aseguró el funcionario, pero no brindó detalles de estos trabajos.





En cuanto al aumento presupuestario de $1,2 millones para ejecutar en el cementerio, señaló que “cómo había plata disponible, se pidió incrementar la partida para hacer el pórtico que lo construirá la empresa Pérez, una firma de Allen”, informó.

Villa mencionó que se está por firmar el contrato con la compañía y que está previsto una segunda etapa en el presupuesto del año que viene para la construcción de una sala velatoria municipal.

En el caso de señalización vial el presupuesto disminuyó. Pasó de $1,2 millones a $1,08 millones. “Parte de ese monto se llevó a cementerio”, dijo.

Reasignaciones

También hubo otra reasignación en la cuenta del Mantenimiento de Edificio Municipal que pasó de $2,4 millones a $900 mil.

En el caso del cordón cuneta, contó que la obra está en proceso de adjudicación al igual que el cementerio. Figura $4,5 millones en presupuesto autorizado y solo se gastó $198 mil.

El contador remarcó que las reasignaciones de partidas son una facultad de la Secretaría de Hacienda y que no tienen que pedir autorización al Concejo Deliberante.

En la obra pública también se contempla dentro del presupuesto los $40 millones del convenio con YPF para la terminal. Este dinero aún no se ha ejecutado ya que todavía a ninguna empresa se le adjudicó la obra.