Franco Colapinto largará desde el 8° lugar en el Gran Premio de Miami

Franco Colapinto tuvo una gran actuación con el Apine en la clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y consiguió la octava posición para la carrera de este domingo. La pole position fue para el italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que la primera fila la completa el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Colapinto tuvo un buen inicio en la clasificación, ya que en la Q1 se mostró muy firme y terminó en la décima posición, gracias a su registro de 1:29,684, para avanzar a la siguiente tanda clasificatoria.

En la Q2, el piloto argentino volvió a lucirse, ya que en su primer intento giró en 1:28,975, lo que le permitió finalizar en la novena colocación para meterse en la Q3, repitiendo lo hecho este viernes en la clasificación para la carrera sprint.

Finalmente, en la Q3 el oriundo de Pilar marcó un tiempo de 1:28,762, que le permitió finalizar por delante de los franceses Isack Hadjar (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine), para así obtener el octavo lugar en la carrera de este domingo, que está programada para las 17.

Franco Colapinto mejor su rendimiento con el Alpine. (Photo by Rebecca Blackwell / POOL / AFP)

En esta carrera, Colapinto buscará volver a sumar puntos en la Fórmula 1 luego de lo que fue su gran actuación en el GP de China hace poco más de un mes, en el que terminó décimo.

La actividad este viernes para Colapinto había comenzado más temprano con la carrera sprint, donde pese a largar octavo terminó en el décimo puesto y no pudo sumar. Allí, el triunfo quedó en manos del británico y actual campeón de la categoría, que es el británico Lando Norris (McLaren).

En lo que respecta a las primeras posiciones de la clasificación, Antonelli consiguió la pole position gracias a su gran tiempo de 1:27,798 y se afianza como uno de los candidatos a pelear por el título pese a sus 18 años.

En el segundo lugar comenzará el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien terminó a 166 milésimas de Antonelli, mientras que la segunda fila estará compuesta por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) en el tercer lugar y Lando Norris (McLaren), en el cuarto puesto.

La grilla de largada del Gran Premio de Miami (Crédito: @F1/X)

