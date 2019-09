Almacenar bien los alimentos es clave para preservar nutrientes

Cuando hablamos de una buena alimentación además de los hábitos, el tamaño y composición de las porciones, hay que tener en cuenta cómo manipular los alimentos para garantizar que se mantengan en buen estado, así como también qué tipo de cocción requiere cada producto para preservar su valor nutricional.

La licenciada Liliana Grimberg (MN: 978) nos da algunas pautas para implementar:

Carnes:

Con respecto a las carnes lo más aconsejable es ir alternando los cortes. Además, para preservar su valor, aconseja cocinarla en trozos grandes, a fuego fuerte y evitando que se pase, pero asegurándose al mismo tiempo que esté bien cocida y tenga un color uniforme.

Al momento de cocinarla, se recomienda sellar los cortes en lugar de freírlos. Es importante que la plancha esté bien caliente, ya que eso evita que la carne se pegue y favorece la formación de una cubierta externa que bloquea la salida de sus jugos, con la consecuente pérdida de nutrientes y sabor.

Verduras:

La ingesta de verduras es fundamental para el equilibrio general del organismo. La mejor opción es consumirlas de manera cruda para que no pierdan sus vitaminas y minerales y conservan su fibra; lo fundamental de este caso es lavarlas bien con agua potable antes de su consumo.

En el caso de hacer una preparación con verduras cocidas, lo mejor es cocinarlas al vapor para evitar que se pierdan las vitaminas y minerales. Recomendación: Las papas, batatas, zapallitos y berenjenas es mejor cocinarlas con cáscara.

Huevos:

Antes de incorporar un huevo en una preparación, es recomendable abrirlo en un recipiente aparte para comprobar su estado. Es importante recordar que el huevo en buen estado no debe desprender ningún olor anormal.

Cadena de frío:

En el supermercado, se recomienda elegir primero los artículos que no necesiten frío y, al finalizar las compras, se deben retirar los alimentos frescos y congelados y agruparlos en el carro para mantener la temperatura.

Se aconseja guardar este tipo de alimentos en bolsas térmicas para conservar la cadena de frío.

Las bacterias se multiplican a temperatura ambiente y en los alimentos tibios.

Los platos que llevan leche, huevos, azúcar o carnes son ideales para el desarrollo de bacterias, por lo que tienen que enfriarse inmediatamente después de prepararlos.

Es importante descongelar los alimentos en la heladera para que no pierdan su sabor, textura y valor nutritivo. A temperatura ambiente corren peligro de contaminarse. Para descongelar un alimento también se puede cocinar directamente. Hay que tener en cuenta que no se puede re-congelar un producto una vez descongelado, salvo que pase de crudo a cocido.

Utensilios de cocina:

Al momento de manipular alimentos crudos y cocidos debemos mantenerlos separados unos de otros y emplear diferentes utensilios. Por ejemplo se pueden utilizar diversas bandejas y cubiertos de acuerdo al estado y el tipo de alimento (carnes crudas, cocidas o verduras). Esto se debe a que existe una bacteria, la Salmonella, que está presente sobre todo en las carnes, huevos y aves crudas. Esta bacteria, explica la Licenciada, causa diarrea y cuadros infecciosos, aunque se destruye con la cocción.

La superficie de la cocina, los platos, los utensilios, los equipos y los paños también tienen que mantenerse bien limpios y a salvo del polvo y de los insectos, y hay que asegurarse que no queden restos de alimentos en los elementos de cocina, separando siempre la vajilla sucia de la limpia.

“La contaminación cruzada entre alimentos es bastante frecuente y se puede dar incluso dentro de la heladera, así como también de forma indirecta a través de las manos o superficies de trabajo. Por eso, es importante manipular y almacenar correctamente todos los productos y elegir las preparaciones hechas en el momento, porque el proceso de recalentado hace que se pierdan muchos nutrientes”, concluye la especialista.