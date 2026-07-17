Necrológicas de hoy, viernes 17 de julio de 2026

CHIARADIA, ALICIA ELVIRA Falleció en Neuquen el día 14 de Julio a la edad de 86 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 10:00hs. En el Cementerio Central de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF.

GUERRA, ERNESTO Falleció en NEUQUEN el 15 de julio del 2026 a la edad de 90 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, velados en sala G de calle Rep. de Italia 3979, serán inhumados a las 8 hs del dia 16 de julio en el Cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

ALIKHANOFF de FILADORO, MARIA Fallecio en Gral. Roca a los 78 años. Su esposo: Mario Filadoro. Sus hijos: Mario, Maria Elena, Maria Florencia y Nicolás. Sus hijos políticos, nietos y demas familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación hoy a las 13, previo oficio religioso en la capilla del mismo. Afiliada a I.A.P.SSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Dr Torres, Juan Rodolfo Falleció el 13-07-2026 en Gral. Roca a los 76 años. Su hermana Ilda Pety abraza en su dolor a su esposa Silvina, sobrinos Pablo, Juan Alberto, y a sus nietos Martina, Jesús y Fidel que en paz descanse, hermano querido estás con Rodo

BERTONI DE DI NICOLO, MARIA TERESA 17/07/2016 – 17/07/2026. A diez años, seguís presente como el primer día. Has sido un ejemplo de lucha y fortaleza, tu mirada y sonrisa siguen siendo la luz que nos guía. Te queremos y extrañamos. Tu esposo, tus hijos Carolina, Christian y Gisela Di Nicolo.

ULLOA, PRUDENCIA Falleció en Neuquen el día 14 de Julio a la edad de 79 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Rep. De Italia 3979 fueron inhumados a las 13:00hs. en el Cementerio Central de Neuquen. . SERVICIO SOCIAL CALF.

VELAZQUEZ, JULIO Falleció en Neuquen el día 14 de Julio a la edad de 70 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 12:00hs. En el Cementerio Progreso de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF.

Soto, Carmen Dolores Falleció el día 14/07/2026 a los 88 años en Entre Ríos. El equipo de la Dirección Provincial de Transporte de la provincia de Neuquén acompaña a su Director Provincial Juan Alberto Ciarrocca y familia ante la pérdida irreparable de su madre y eleva una oración en su memoria.