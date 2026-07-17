Mendoza llevó su experiencia en eficiencia energética a un foro internacional entre Europa y América Latina

La Empresa Mendocina de Energía (Emesa) participó junto con la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología (AMICyT) en la Misión Internacional IURC (International Urban and Regional Cooperation), desarrollada en la región de Río Minho, entre Portugal y España.

La iniciativa, financiada por la Unión Europea y organizada por el Agrupamento Europeo de Cooperación Territorial (AECT) Río Minho, reunió a autoridades, empresas, universidades y centros de investigación de Europa y América Latina con el objetivo de fortalecer la cooperación entre regiones y promover proyectos de desarrollo económico, innovación y eficiencia energética como palancas del desarrollo sostenible.

La delegación mendocina estuvo integrada por el gerente general de Emesa, Mauricio Pinti Clop, y el presidente de la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología, Federico Morábito, quienes presentaron las principales políticas e iniciativas que impulsa la provincia para fortalecer su desarrollo productivo, la innovación y la eficiencia energética.

Durante las jornadas de trabajo, Pinti Clop expuso sobre «Eficiencia energética aplicada a sectores productivos agroalimentarios y gobiernos locales», donde compartió la experiencia de Mendoza en la implementación de políticas destinadas a mejorar el uso eficiente de la energía como herramienta para incrementar la competitividad y promover un desarrollo sostenible.

Por su parte, Morábito presentó las ponencias «Desarrollo y fortalecimiento de clústers Mendoza» y «Estrategias de Desarrollo económico territorial y fortalecimiento de ecosistemas de innovación», en las que expuso experiencias y estrategias que llevan adelante las regiones para impulsar la innovación, la articulación entre los sectores público y privado y la generación de nuevas oportunidades para las empresas.

La misión incluyó conferencias, talleres, mesas de intercambio y visitas técnicas a empresas de la región, permitiendo identificar oportunidades de cooperación y futuras iniciativas conjuntas entre Europa y América Latina.

International Urban and Regional Cooperation (IURC) es un programa financiado por la Unión Europea que promueve la cooperación entre más de 130 ciudades y regiones de distintos continentes para desarrollar proyectos piloto, intercambiar conocimientos y compartir buenas prácticas en materia de innovación, transición energética, movilidad sostenible, cambio climático y desarrollo económico.

Entre sus principales líneas de trabajo se destacan la promoción del desarrollo urbano sostenible mediante el impulso de energías limpias y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático; el fortalecimiento de la innovación y la investigación a través de la articulación entre gobiernos, empresas, universidades y centros tecnológicos; y el desarrollo regional con foco en la cohesión social, la cooperación institucional y el fortalecimiento de las capacidades locales.