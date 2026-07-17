Crece el potencial del proyecto minero Peñas Negras: proyectan nuevos descubrimientos en La Ríoja

El proyecto forma parte del Cinturón Vicuña, una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de proyectos de cobre y oro en la Cordillera de los Andes. Foto gentileza.

Sendero Resources ratificó su compromiso con el desarrollo del proyecto minero Peñas Negras y destacó el potencial geológico de La Rioja como uno de los principales atributos para avanzar en una nueva etapa de exploración. Así lo expresó el director de Desarrollo Corporativo y Mercados de Capitales de la compañía, Jeremy Gillis, durante una presentación realizada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde repasó la evolución del emprendimiento y las perspectivas de crecimiento.

Peñas Negras es un proyecto de exploración de oro y cobre ubicado en el departamento General Lamadrid, en el oeste de La Rioja, sobre la Cordillera Frontal y próximo a la frontera con Chile. El yacimiento forma parte del Cinturón Vicuña, considerado una de las zonas con mayor potencial para el descubrimiento de depósitos de cobre y oro en la región andina.

En las inmediaciones también se encuentra el histórico Refugio Peñas Negras, un antiguo puesto minero acondicionado como punto de paso para travesías 4×4 de alta montaña, al que se accede desde localidades como Guandacol por caminos de tierra y cauces de ríos secos.

Actualmente, las tareas de prospección y perforación en el área son desarrolladas por la empresa canadiense Sendero Resources, que continúa avanzando en la exploración del proyecto con el objetivo de profundizar el conocimiento geológico del yacimiento y evaluar su potencial de desarrollo.

En su exposición, Gillis explicó que la reestructuración de la empresa permitió incorporar nuevos inversores, fortalecer la iniciativa y consolidar el proyecto, al tiempo que remarcó que el verdadero valor de un emprendimiento minero reside en sus características geológicas.

«Las rocas no cambian. No van a ninguna parte. Lo que cambia son las personas que están a cargo de administrarlas, investigarlas y explorarlas», afirmó.

El ejecutivo señaló que el acompañamiento del Gobierno de La Rioja fue clave para adecuar los acuerdos existentes, otorgar viabilidad al proyecto y permitir que la empresa proyecte una nueva etapa de crecimiento con expectativas de importantes descubrimientos.

Uno de los aspectos centrales de la presentación fue la ubicación estratégica de Peñas Negras dentro del Cinturón Vicuña, un corredor metalogénico de la Cordillera de los Andes que concentra algunos de los descubrimientos de cobre y oro más relevantes de los últimos años.

Según explicó Gillis, el proyecto riojano comparte las mismas unidades rocosas y estructuras geológicas que yacimientos como Lunahuasi, Los Helados y Filo del Sol, una característica que constituye uno de los principales fundamentos técnicos sobre los que la compañía sostiene sus expectativas de exploración.

Además, indicó que el crecimiento de la actividad exploratoria en Argentina durante las últimas dos décadas fortaleció las perspectivas sobre el potencial de Peñas Negras y aseguró que las actuales condiciones del mercado internacional mejoran significativamente la proyección económica del proyecto.

Como ejemplo, mencionó resultados históricos de perforación que, con los precios actuales de los metales, adquieren un valor económico considerablemente superior al que tenían cuando fueron obtenidos.

«Con los precios de los metales de hoy, esos resultados hacen que este proyecto sea aún más atractivo para el mercado«, sostuvo.

Respaldo institucional

En el cierre de su presentación, Gillis destacó el respaldo institucional recibido por parte del Gobierno de La Rioja y del equipo técnico que acompaña el desarrollo de la actividad minera en la provincia.

«Gracias a ese apoyo hemos podido obtener el respaldo financiero de algunos de los principales actores de la minería a nivel mundial para acompañar este proyecto», expresó.

Asimismo, agradeció especialmente al gobernador Ricardo Quintela, al ministro Federico Bazán y al equipo de trabajo provincial, al señalar que «sin ese acompañamiento, este proyecto no habría sido posible».

La compañía también informó que prepara un programa de perforación de Fase II que contempla 3.600 metros destinados a evaluar un objetivo de tipo pórfido que aún no fue perforado y que presenta condiciones estructurales, geoquímicas y geofísicas consideradas favorables.

El objetivo se encuentra dentro de un área de aproximadamente 3 por 2 kilómetros definida por estructuras geológicas, patrones de alteración e intrusiones de pequeña escala que fueron identificadas durante los trabajos de exploración.

Peñas Negras ocupa una posición estratégica dentro del Cinturón Vicuña, una región reconocida por albergar yacimientos de clase mundial como Filo del Sol, Josemaría y Lunahuasi. Según la empresa, el proyecto comparte características geológicas comunes con esos depósitos y cuenta además con ventajas de acceso.