El área Cerro Manrique vuelve a manos de Río Negro: YPF completó la exploración y superó los compromisos de inversión

El gobierno de Río Negro publicó este jueves un decreto que autoriza la reversión total del área hidrocarburífera Cerro Manrique de YPF a la Provincia, después de que finalizara el período exploratorio y la petrolera de bandera cumpliera con sus obligaciones.

Se trata del Decreto 662/26, que fue difundido hoy en el Boletín Oficial 6508 y formaliza la devolución de la totalidad del área — con una extensión de 297 kilómetros cuadrados, situada a cercanías de Allen— al Estado provincial. El procedimiento se da luego del vencimiento del segundo período exploratorio, ocurrido el 21 de septiembre de 2024.

Desde el gobierno se aclaró que la reversión no se origina en un incumplimiento, ya que YPF cumplió e incluso superó el compromiso de inversión previsto para la segunda etapa exploratoria.

Según dicta el Boletín Oficial, la petrolera de mayoría estatal debía acreditar 820 Unidades de Trabajo mediante la perforación de un pozo exploratorio. Finalmente, certificó un total 1.021,69 unidades, 201,69 más de las que se exigieron inicialmente.

La evaluación técnica comprendió los resultados obtenidos mediante dos pozos exploratorios. Tras analizar la documentación, la Secretaría de Hidrocarburos aceptó la reversión total del área.

Además, la empresa presentó el informe técnico final y acreditó los libres deuda correspondientes a regalías, canon de superficie, aporte complementario y compromisos de capacitación. También obtuvo la aprobación de la Auditoría Ambiental exigida para completar el procedimiento.

La exploración del bloque había comenzado en 2018

YPF había resultado adjudicataria del permiso de exploración en 2018 luego de ganar una licitación pública nacional e internacional. Inicialmente, el contrato contemplaba inversiones superiores a los 22,2 millones de dólares.

El primer pozo realizado por la firma ese mismo año no obtuvo los resultados esperados. Aun así, durante los primeros tres años las inversiones se complementaron con registros de sísmica 3D, procesamientos especiales y relevamiento de geoquímica de superficie en el sector centro este.

Posteriormente, se definieron una serie de objetivos para los cuales la empresa solicitó la autorización para avanzar en un segundo período exploratorio de otros tres años.

Fue así que se montó el equipo perforador en el pozo Barda del Carrizo (BdC.x-1), destinado a evaluar reservorios convencionales y tight. Esa perforación representó una inversión estimada superior a los 6 millones de dólares y permitió sumar información sobre el potencial del bloque.

A partir de ahora, el área Cerro Manrique volvió a quedar bajo administración provincial. La decisión ordena el cierre formal de la etapa exploratoria y le otorga la capacidad al gobierno provincial para definir los próximos pasos sobre el área.