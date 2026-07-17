Después del receso, Neuquén cambia la forma de resolver los juicios civiles

Neuquén será la primera provincia con un modelo de juicios civiles y comerciales sin papeles, cara a cara con el juez y al ritmo que marquen las partes.

Tras la feria, el Poder Judicial de la provincia comenzará a aplicar el nuevo Código Procesal Civil Adversarial, aprobado por la Ley 3551, el 11 de diciembre de 2025.

El cambio alcanza los conflictos de la vida cotidiana de personas y empresas: una sucesión, un alquiler, una deuda, un contrato, un reclamo por daños. Para todos esos casos, el nuevo sistema propone procesos más simples y ágiles, digitales y orales, con las partes como protagonistas y el juez como árbitro.

Las personas y empresas que litiguen asumirán un papel activo. Esto significa que presentarán sus pruebas, impulsarán la causa y defenderán su postura en igualdad de condiciones, mientras el juez concentrará su función en lo esencial: garantizar la imparcialidad y resolver. El ritmo de cada causa pasa a manos de quienes la llevan adelante.

En este aspecto es muy similar al proceso que rige desde 2014 en el fuero penal, con audiencias orales y públicas.

Entre los cambios que se implementarán está el beneficio de acceso gratuito a la justicia, que se solicitará mediante una declaración jurada, sin necesidad de iniciar un trámite judicial aparte. También la digitalización de los expedientes, notificaciones por medios electrónicos y menos papel. Los edictos judiciales serán gratuitos y se publicarán online. Quienes no tengan acceso a la tecnología podrán seguir presentando la documentación de manera tradicional.

El código entrará en vigencia a partir del 1 de agosto y dejará atrás un sistema creado en 1975.

La reforma fue impulsada por los tres poderes del Estado, a través de una comisión interpoderes, con un proceso participativo que recorrió las siete regiones de la provincia e involucró al Colegio de Abogados, a la Universidad Nacional del Comahue, a la Universidad Católica de Salta, a organizaciones civiles y operadores judiciales.

Actualmente, la comisión está debatiendo un nuevo código de procedimiento de Familia. La jurista Aída Kemelmajer de Carlucci presentó un anteproyecto de 314 artículos que será utilizado como referencia. El objetivo es que la Cámara lo apruebe este año.