Vecinos de Neuquén y la región recorren la ciudad en vacaciones de invierno

El sábado comenzaron a llegar los visitantes de la provincia de Buenos Aires para hacer turismo en la ciudad de Neuquén, que registró desde el fin de semana pasado un 60 por ciento de ocupación de las plazas locales. Los visitantes llegaron en su mayoría de localidades de la región, aunque hay registros de un 30 por ciento de residentes de CABA y provincia de Buenos Aires.

En los paseos y excursiones organizadas por la comuna, por ejemplo, hasta el jueves se registraron unos 1.700 participantes que se subieron a los buses turísticos o se anotaron en las excursiones a los paseos agrestes o la torre de Talero. En en un 46 por ciento respondieron venían de distintos puntos de la Argentina; con un gran componente local (35% eran de Neuquén capital) y casi un 17 por ciento de localidades de la región.

Los datos surgieron de las encuestas que realizan los visitantes en los paseos o en los hoteles. Según detalló el secretario de Turismo de la comuna, Diego Cayol, en la ciudad hay 4.200 plazas, mientras que otras 2.000, correspondientes a departamentos en alquiler por parte de privados, están en proceso de habilitación. En la página de la comuna, están incorporadas estas nuevas plazas, de las que cumplimentaron el proceso.

índice de ocupación hotelera 2.3 durante la temporada

En el fin de semana largo del 9 de julio y hasta el inicio de las vacaciones de invierno, unas 3000 personas se anotaron en las excursiones gratuitas que tiene la comuna. En su mayoría eran de Río Negro y el norte de la patagonia, como localidades del interior de la provincia también, describió Cayol.

Per en estos días del inicio pleno del receso escolar, se notó la llegada de familias de la provincia de Buenos Aires: en algunos casos porque vienen a visitar a familiares de la zona e inician los recorridos. También se registraron personas que vienen «a conocer» y en menor medida, asistieron a los paseos por la ciudad personas que se encontraban «de paso» hacia otro destino turístico y se quedaron de pernocte.

El promedio de permanencia en la ciudad aumentó respecto a registros anteriores y dio una cifra de 2,3 días es decir, un poco más de dos noches por semana, según las estadísticas de Turismo de la comuna.

Cayol destacó que del total de plazas disponibles la ocupación ya superó el 60 por ciento. Para mañana viernes, con vistas al ingreso de nuevos contingentes, la comuna

Unas 3.000 personas registró la municipalidad entre los visitantes del fin de semana largo en la previa a la llegada de los turistas por las vacaciones