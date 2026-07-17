Diatomita en Ingeniero Jacobacci: Río Negro realizó controles ambientales en plantas de procesamiento

Entre los usos de la diatomita se encuentran la producción de piedras sanitarias para mascotas, absorbentes industriales o insumos para el sector agropecuario y petrolero. Foto: Gobierno de Río Negro.

Equipos técnicos de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro llevaron adelante inspecciones de rutina en diferentes plantas de procesamiento de diatomita de Ingeniero Jacobacci. El objetivo de la medida fue verificar las condiciones operativas, el manejo ambiental de las instalaciones y el cumplimiento de la normativa vigente.

La diatomita es un recurso natural que proviene de un alga microscópica fosilizada, que al sedimentar en depósitos naturales se convierte en roca sílice. Dentro de las plantas de procesamiento, el mineral se transforma en productos como piedras sanitarias para mascotas, absorbentes industriales o insumos para el sector agropecuario y petrolero, entre otros.

Las inspecciones que lleva adelante la secretaría son de carácter rutinario, y forman parte del plan de fiscalización en el territorio rionegrino para acompañar el desarrollo de las actividades productivas con «una gestión ambiental responsable», según indicó la Provincia.

Durante las recorridas se relevaron las condiciones generales de cada establecimiento, el orden y la limpieza de los predios, la gestión de residuos, las áreas de acopio, los sectores de mantenimiento y los espacios destinados al almacenamiento de materiales.

Como resultado de los relevamientos, los equipos de inspección realizaron recomendaciones técnicas orientadas a fortalecer las correctas prácticas ambientales. Foto: Gobierno de Río Negro.

A partir de los relevamientos, los equipos de inspección realizaron recomendaciones técnicas orientadas a fortalecer las correctas prácticas ambientales, entre ellas la mejora en la clasificación y disposición de residuos, el ordenamiento de sectores de acopio y la adecuación de algunos procedimientos vinculados a la gestión de residuos especiales y peligrosos, promoviendo su correcta inscripción y tratamiento conforme a la legislación provincial.

Mediante la aplicación de controles periódicos en territorio, el gobierno provincial afirmó que se busca acompañar a las empresas en la mejora continua de sus procesos, así como garantizar que el desarrollo productivo avance con estándares ambientales cada vez más exigentes.

Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, se señaló que la medida «reafirma su compromiso de estar presente en el territorio», fiscalizando, asesorando y promoviendo el cumplimiento de la normativa ambiental, para de esa manera asegurar que el desarrollo de la minería en Río Negro genere oportunidades sin comprometer el cuidado de los recursos naturales.