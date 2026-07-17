Río Negro intimó a más de 5.000 propietarios por construcciones no declaradas que tributaban como baldíos

La Provincia de Río Negro emitió liquidaciones del Impuesto Inmobiliario a más de 5.000 contribuyentes que poseen inmuebles con construcciones no declaradas y que, pese a esas mejoras, continuaban registrados y tributando como terrenos baldíos.

La medida constituye el segundo paso del programa lanzado a fines de 2024 por el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alejandro Palmieri, para regularizar los denominados «baldíos falsos».

Al presentar el paquete fiscal para 2025, el funcionario había advertido sobre la existencia de miles de lotes inscriptos sin mejoras, aunque la información catastral obtenida por la Provincia revelaba edificaciones de importancia.

Como primera etapa, la Agencia impulsó un régimen de regularización voluntaria, que finalizó en agosto del año pasado y al que se adhirieron cerca de 3.500 contribuyentes.

Concluida esa instancia, el organismo confeccionó un padrón de inmuebles que mantiene su situación irregular y, por eso, se enviaron las liquidaciones a los titulares correspondientes, con vencimiento el próximo 18 de agosto.

«Se trata de construcciones no declaradas relevantes», remarcó Palmieri.

Regularización 3.500 Contribuyentes adhirieron al plan vigente entre enero y agosto del año pasado para regularizar su situación.

Las liquidaciones alcanzan a 5.053 parcelas, que acumulan 1.127.324 metros cuadrados de superficie construida no declarada. En promedio, cada inmueble presenta 221 metros cuadrados sin registrar, una superficie muy superior a la de una vivienda familiar típica, que suele oscilar entre 60 y 100 metros cuadrados.

El titular de la Agencia, Alejandro Palmieri adelantó en diciembre del 2024 de los «baldios falsos» y planteó su plan de regularización. Foto: Marcelo Ochoa/Archivo.

Según la Agencia, el 80% de las parcelas intimadas registra entre 60 y 260 metros cuadrados construidos sin declarar. También se detectaron inmuebles con más de 5.600 metros cuadrados edificados que continuaban tributando como terrenos baldíos, entre ellos edificios, complejos de departamentos y establecimientos empresariales.

Otro dato informado por el organismo indica que el 75% de las liquidaciones emitidas, que incluyen los períodos fiscales 2024 y 2025, corresponden a montos inferiores a 300.000 pesos.

Además, alrededor del 30% de los propietarios intimados abonaba el impuesto mínimo previsto para los terrenos baldíos. Durante 2024, ese importe anual rondó los 13.000 pesos y, quienes accedieron al pago anual anticipado, desembolsaron aproximadamente 8.415 pesos.

Palmieri sostuvo que la medida responde a un criterio de «equidad», ya que «la gran mayoría de los contribuyentes paga el impuesto de acuerdo con la realidad de sus inmuebles».

El padrón del impuesto Inmobiliario comprende unas 360.000 parcelas en toda la provincia. Por eso, el funcionario destacó que los casos detectados representan apenas el 1,4% del total.

La detección surgió a partir de la actualización catastral realizada por la Provincia mediante el análisis de imágenes satelitales y fotografías aéreas. Esa información permitió estimar la superficie construida y la antigüedad de las mejoras que no habían sido declaradas por sus propietarios.

Con esos datos, la Agencia notificó a los contribuyentes para que regularizaran voluntariamente su situación. Mientras una parte se adhirió al régimen especial, quienes no lo hicieron recibieron ahora las liquidaciones extraordinarias.

Las boletas podrán abonarse por cualquiera de los medios habilitados o mediante los planes de financiación vigentes, tanto al contado como en cuotas.

Palmieri aclaró que «esta medida alcanza exclusivamente a propietarios que fueron notificados previamente» y remarcó que «no se trata de construcciones nuevas, sino de inmuebles que durante años tributaron como baldíos pese a contar con edificaciones no declaradas».

La Agencia recordó finalmente que declarar las mejoras constituye una obligación permanente de los propietarios y sostuvo que el objetivo del proceso es que cada inmueble tribute de acuerdo con su verdadera condición, garantizando igualdad de trato entre todos los contribuyentes.