Neuquén licita el proyecto para crear un nuevo valle productivo: más de 50.000 hectáreas bajo riego

El gobierno de Neuquén licitó este martes la elaboración del proyecto ejecutivo para ampliar en 54.000 hectáreas el sistema de riego en la región del Limay, entre las localidades de Piedra del Águila y Picún Leufú.

La iniciativa, según se informó en un comunicado de prensa, «permitirá planificar las obras necesarias para incorporar y optimizar el riego» en el llamado Corredor del Viento, una franja de tierra paralela al río Limay y la Ruta Nacional 237, donde ya se están llevando adelante ambiciosos proyectos productivos actualmente.

La apertura de sobres contó con la presencia del ministro de Economía, Guillermo Koenig, el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud y el subsecretario de Recursos Hídricos, Horacio Carvalho, además de otros funcionarios del Gobierno provincial y de las tres firmas que participaron como oferentes en el proceso licitatorio.

El proyecto de «Ampliación y Mejora de la Infraestructura de Riego del Corredor del Viento» fue definido como «una iniciativa estratégica», ya que servirá para «planificar las obras necesarias para ampliar y modernizar los sistemas de riego en la Región del Limay, abarcando a los departamentos Picún Leufú y Collón Cura».

La apertura de sobres, realizada esta semana en las oficinas del Gobierno. Foto: gentileza.

Su objetivo es «formular las obras necesarias para ampliar y optimizar la infraestructura de riego en el denominado Corredor Productivo del Viento«, un área con un importante potencial para el desarrollo agrícola.

54.000 nuevas hectáreas bajo riego: los detalles de la licitación

El sector en estudio tiene una extensión de aproximadamente 54.000 hectáreas aptas para incorporar riego, condición que podría favorecer la ampliación de la producción agrícola, la diversificación de la matriz productiva y el fortalecimiento de las prácticas de adaptación frente al cambio climático.

De acuerdo a lo que precisaron fuentes oficiales, la licitación cuenta con un presupuesto oficial de 1.100 millones de pesos y un plazo de ejecución de 12 meses o 360 días corridos para la elaboración del proyecto ejecutivo, informe que se utilizará de base para la planificación de las futuras obras.

Entre las intervenciones a concretar se incluyen la formulación de las obras de ampliación y mejora de los sistemas de riego y drenaje, el diseño de caminos de servicio para facilitar su operación y mantenimiento, y estudios agropecuarios, económicos y financieros.

También se contempla la confección de la documentación licitatoria de las futuras obras, los estudios de impacto ambiental y social, las propuestas para optimizar la gestión de los sistemas de riego existentes y la estrategia de desarrollo territorial con el objetivo de expandir la frontera agropecuaria.

Los sectores alcanzados por los trabajos, una vez superadas las instancias anteriores, serían Picún Leufú Cabecera, Valle del río Limay Medio – Aguas Abajo y Valle del río Limay Medio – Aguas Arriba. La iniciativa podría beneficiar de manera directa a una población estimada de 7.700 habitantes.

