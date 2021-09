Río Negro: UnTER moviliza mañana por las jubilaciones paralizadas

La Unter convocó para mañana a concentrar frente a las delegaciones de Anses y de los consejos escolares, reclamando por la “liberación de los trámites” jubilatorios y cuestionando al organismo nacional porque esa medida es “arbitraria e ilegal”.

Mientras tanto, el gobierno provincial formalizó la semana pasada un plan de regularización de las sumas no remunerativas, que llegan al 79% del haber docente y derivó en la decisión de la Anses de paralizar el otorgamiento de nuevas jubilaciones.

Por su parte, el senador Martín Doñate habló de su gestión, resaltando que hay "una muy buena predisposición para una rápida solución" aunque solicitó al gobierno provincial que su propuesta sea "razonable" para revertir este alto porcentaje de sumas que no aportan al sistema previsional.

“Resolución ya de esta situación”, plantea la UnTER y llamó a los docentes para concentrarse mañana, a las 12,30, frente de “todas las UDAI” de Río Negro y luego “movilizarse en caravana a los consejos escolares”.

La titular del gremio, Sandra Schieroni afirmó que “quedamos en el medio de una compulsa electoral”y cargó contra Anses porque “no es posible que suspenda” los trámites, que es “arbitrario e ilegal”. Admitió que la provincia debe realizar una alternativa de corrección y recordó del pedido sindical del "blanqueo" de las sumas no remunerativas.

En diálogo con Canal 4 del Valle Medio, la dirigente afirmó que esos montos sin aportes a Anses “se incorporaron a partir del 2014” y pidió evaluar “los contextos” para entender por qué el gremio aceptó esas propuesas, aludiendo a “la necesidad de contar con dinero” en los bolsillos de los docentes.

La administración provincial -según trascendió- formalizó el viernes una propuesta, con “distintas alternativas”, consistente en la regularización de los aportes en los dos o tres años previos a la edad jubilatoria. Esa opción -actualmente- está en análisis en el organismo previsional.

Por su parte, Doñate advirtió que el “desfasaje afecta al sistema solidario previsional" y que Río Negro no es única con este problema pero "debe revertir la escalada porque ya no es sostenible", con un 79% de sumas que no aportan. "Hay voluntad de ayudar y resolverlo lo más rápido posible, pero el gobierno provincial debe tener una propuesta razonable para revertir esta situación".

El parlamentario del FdT dijo haberlo hablado con la gobernadora Arabela Carreras y el senador Alberto Weretilneck, advirtiendo que en el gobierno provincial también "hay voluntad para su solución", pero insistió que la salida no es política sino que también tiene que existir un plan “razonable para empezar a revertir esta situación”