Altolaguirre, otro delantero de Cipolletti con gol

La campaña de Cipolletti en lo que va del Federal A ha tenido una gran certeza: la efectividad de sus delanteros.

En un puesto muy disputado, los atacantes han aportado la gran mayoría de los goles del equipo en la temporada. Con 21 tantos, el Albinegro es el segundo que más anotó del grupo después de Deportivo Madryn (22), su próximo rival.

El hombre de la tarde noche del domingo en La Visera de Cemento fue Hernán Altolaguirre.

El pampeano metió el 2 a 1 definitivo ante Estudiantes de San Luis a los 37’ del segundo tiempo y llegó al tercero en su cuenta personal.

“Siempre trato de posicionarme en el área y buscar el mejor perfil. El pase de Matías (Sarraute) fue espectacular porque me la dejó justo para que solo tenga que patear. Llegué a tocarla antes para frenarla, no le pude dar tanta fuerza porque sino me cortaba el defensor pero la pude cruzar bien”, relató sobre su gol, reconociendo a su compañero.

“Quedamos muy contentos por la victoria, era importante ganar para seguir cerca de la zona de clasificación”, agregó sobre los tres puntos que dejaron a Cipo a uno de Sansinena, sexto en la tabla.

En el arco de enfrente estaba Germán Montoya, un futbolista con amplia trayectoria en clubes de primera y Nacional B. “Ya había hecho varias atajadas importantes, es un arquero con mucho recorrido, es lindo hacerle a un gol a alguien con tanta experiencia”, destacó Altolaguirre.

El equipo de Gustavo Coronel se ha caracterizado por jugar con dos o tres delanteros y ha tenido la particularidad de que todos han estado finos a la hora de anotar.

Daniel Opazo es el goleador de la temporada con cinco, Nicolás Trecco lleva cuatro y Enzo Romero hizo tres antes de lesionarse.

Piñero Da Silva aún no anotó pero apenas jugó tres encuentros y ya tuvo buenos números en su ciclo anterior.

Altolaguirre se perdió ocho fechas en el semestre anterior por una lesión. Solo estuvo en 9 y curiosamente tuvo más efectividad desde el banco de suplentes.

Le ha ido mejor con menos minutos 9 Partidos jugó Altolaguirre en Cipo, 3 de titular y 6 entrando en el complemento. Los tres goles fueron desde el banco.

De los 22 tantos del equipo en la temporada (uno de los gritos fue por Copa Argentina y lo anotó Nicolás Trecco), los atacantes aportaron 15.

“Hay competencia en el puesto, perdimos al Aqua que fue importante cada vez que jugó pero vino Piñero que es un delantero de jerarquía”, evaluó el ex Rivadavia de Lincoln.

Sobre los minutos que ha tenido en cancha (Opazo-Trecco ha sido la dupla más usada por el DT), el “9” aseguró: "Entrando desde el banco siempre es más difícil, las chances son menos. Lo ideal es tener continuidad y por suerte pude entrar bien en el equipo cuando me tocó”.

La próxima fecha, Cipolletti visitará al Deportivo Madryn , cuarto en la tabla a solo tres puntos. El domingo goleó 4 a 1 al líder Maipú en Mendoza. “Vienen haciendo muchos goles y sabemos que se hacen fuertes de local. Tendremos que ir a jugar como siempre, esperamos poder sumar”, analizó Altolaguirre.