Quini 6: pozo vacante y un acumulado histórico de $11.250 millones para el domingo

El Quini 6 volvió a sacudir el tablero de las expectativas federales, tras el sorteo número 3.387 realizado este miércoles 1 de julio 2026. En una noche donde la combinación exacta de bolillas resultó inalcanzable para los apostadores, las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron completamente vacantes.

Según informaron oficialmente las autoridades de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, esta falta de tarjetas de Quini 6 con seis aciertos generó un salto sin precedentes en el pozo acumulado para el fin de semana, aunque el juego sí repartió millones a través de sus opciones secundarias.

Resultados del Quini 6: números ganadores del sorteo del miércoles 1 de julio 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe arrojó las cifras de la primera jugada de julio 2026, dejando un tablero complejo para los miles de seguidores de este juego poceado. A continuación, el detalle de los números favorecidos en cada una de sus modalidades:

Tradicional Primer Sorteo: 01 – 08 – 15 – 28 – 35 – 44 (Vacante)

01 – 08 – 15 – 28 – 35 – 44 (Vacante) La Segunda del Quini: 17 – 20 – 26 – 35 – 37 – 40 (Vacante)

17 – 20 – 26 – 35 – 37 – 40 (Vacante) La Revancha: 17 – 21 – 25 – 34 – 35 – 44 (Vacante)

17 – 21 – 25 – 34 – 35 – 44 (Vacante) El Quini que Siempre Sale: 04 – 08 – 19 – 22 – 30 – 44 (33 ganadores con 5 aciertos)

La gran recompensa de la jornada se concentró de manera federal en el «Siempre Sale», donde un total de 33 apostadores lograron romper la racha y adjudicarse el pozo de dicha categoría al registrar cinco aciertos, obteniendo un importante respaldo económico de cara al fin de semana.

Próximo sorteo de la Lotería de Santa Fe julio 2026: el pozo acumulado rompe récords

Debido a los montos remanentes que no hallaron dueño a mitad de semana, la organización oficial actualizó las proyecciones para el sorteo número 3.388, programado para el próximo domingo 5 de julio 2026 a las 21:15. Para esta nueva edición, el Quini 6 pondrá en juego una multimillonaria suma estimada de $11.250 millones para quien logre descifrar los seis números de la suerte.

Los interesados que busquen participar pueden registrar sus boletas comerciales en cualquier agencia oficial habilitada, antes del límite de cierre del sábado a última hora. Como dicta la normativa de transparencia institucional, el acto podrá seguirse en vivo a través de la TV Pública, señales televisivas de alcance regional y por streaming mediante la plataforma oficial de YouTube del organismo santafesino.