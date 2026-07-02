Cosecha Invierno en El Bolsón: turismo cañamero y alimentación consciente este fin de semana

Cabaña Micó, la emblemática empresa con cuatro décadas de trayectoria en la producción regional, anuncia la apertura de las puertas de su histórica chacra para el ciclo Cosecha Invierno. Se trata de un encuentro multidisciplinario y sensorial diseñado para toda la familia, que busca posicionar el turismo cañamero y la alimentación consciente en la Comarca Andina. El evento se llevará cabo el viernes 3 y sábado 5 de julio, con entrada libre y gratuita.

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia inmersiva que combinará los clásicos productos de la firma con el lanzamiento oficial de su nueva línea «El Bolsón Cáñamo». Asimismo, el evento contará con la participación de la Red de Productores Agroecológicos de la Comarca Andina (REPACA), que desplegará una feria con más de 15 proyectos locales orientados a la oferta de alimentos libres de herbicidas y pesticidas.



Las semillas de cáñamo y sus derivados han sido incorporados formalmente al Código Alimentario Argentino (CAA). Al carecer de componentes psicoactivos y destacar por su alto contenido de proteínas, fibras y minerales, están clasificados como alimento funcional completamente apto para el consumo de niños y familia.

Cronograma Cosecha Invierno

Viernes 3 doble jornada: Por la mañana, desde las 12, se llevará a cabo una presentación ante prensa en Cabaña Micó sobre los nuevos lanzamientos de la línea “El Bolsón Cáñamo”. Por la tarde noche, Cervecería Otto Tip abre sus puertas para ver el partido de Argentina en los 16avos del Mundial en pantalla gigante. Tras el partido, habrá cine cañamero y sorteos.

Sábado 4: Cata guiada de alimentos con cáñamo (con opciones veganas) + charla sobre cáñamo para la familia por Anuar Peche (CEO de CVC, Hempaz Consultora y Argentina Regenerativa) + inauguración de paseo de compras + feria agroecológica Repaca + Belu Diehl en vivo + sorteos.



Con esta iniciativa, Cabaña Micó no solo apuesta por la innovación y la sostenibilidad, sino que se consolida como una nueva vertiente de desarrollo para el turismo cañamero y la economía regional agroecológica. Para más información sobre el evento y la programación completa, los interesados pueden acercarse a las instalaciones de la chacra durante los días del encuentro.

Instagram: @cabanamico / @somoselbolson