Operativo contrarreloj para encontrar a Lucas Gámez, el niño argentino desaparecido tras los terremotos en Venezuela
Lucas Gámez, un niño de 8 años, se encuentra desaparecido tras el colapso del edificio donde se alojaba junto a sus tíos en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el doble terremoto. Sus padres se mantienen en vilo y esperan ansiosos novedades.
Pasó más de una semana desde que Venezuela se convirtió en el centro de un doble terremoto que dejó grandes ruinas, víctimas fatales y miles de desaparecidos, entre ellos Lucas Gámez, un niño argentino de 8 años que se encontraba en La Guaira -la localidad costera que sufrió el mayor de los impactos- cuando todo ocurrió.
El pequeño se encontraba junto a sus tíos en Venezuela. El día de los terremotos, los tres estaban en un edificio que, lamentablemente, colapsó por completo. Solo quedaron escombros.
Los rescatistas montaron un operativo en la zona, no solo para buscar al niño sino para encontrar a otros sobrevivientes, pero pese a los esfuerzos no lograron localizarlo. Sus padres, Marcos Gámez y Blancalida Martínez Coronado, se mantienen en vilo con la esperanza de poder recuperarlo, mientras tanto en el lugar se trabaja contrarreloj.
Operativo contrarreloj de rescatistas argentinos por Lucas
Según la información brindada por primera vez, los rescatistas de la Policía Federal y militares argentinos, que estaban trabajando en otras áreas de cobertura, se reunieron para colaborar en la búsqueda del pequeño de 8 años.
Mientras tanto el padre y la madre de Lucas, esperan en un gazebo novedades del operativo. Marcos Gámez, en diálogo con Clarín contó que los rescatistas «por lo menos la gran parte del trabajo duro ya culminó».
De esta manera, explicó: «Tengo entendido que ya va a empezar el tema de la búsqueda con cámaras, de esas finas 360° que se usan para espacios reducidos«, y agregó: «Ahorita se está intentando llegar a una zona donde se obtuvo calor corporal hace un día y medio atrás, se pudo obtener ese rastro y el de su teléfono».
Respecto al edificio en el que se encontraba Lucas cuando iniciaron los sismos, Marcos dijo que «quedó totalmente destrozado, prácticamente en ruinas».
La hipótesis sobre el paradero de Lucas Gámez tras los terremotos en Venezuela
A partir de las declaraciones de los testigos del derrumbe en la zona costera de La Guaira, los brigadistas han podido trazar un perímetro más acotado para guiar las excavaciones.
- Efectos del sismo: la fuerza de los terremotos en Venezuela provocó desplazamientos severos en la mampostería, por lo que los rescatistas advierten que la posición final de las víctimas puede diferir notablemente de sus ubicaciones iniciales.
- El último trayecto: Marco Gamez, padre del menor, detalló que su hijo ingresó al complejo tras volver de la playa y se bajó en el tercer piso utilizando un ascensor alternativo debido a un desperfecto técnico.
- Foco en la estructura: la reconstrucción de los hechos, basada en el relato de un vecino del séptimo piso que sobrevivió, sitúa al niño en las escaleras o pasillos internos al momento del colapso del edificio.
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