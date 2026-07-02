Operativo contrarreloj para encontrar a Lucas Gámez, el niño argentino desaparecido tras los terremotos en Venezuela

Pasó más de una semana desde que Venezuela se convirtió en el centro de un doble terremoto que dejó grandes ruinas, víctimas fatales y miles de desaparecidos, entre ellos Lucas Gámez, un niño argentino de 8 años que se encontraba en La Guaira -la localidad costera que sufrió el mayor de los impactos- cuando todo ocurrió.

El pequeño se encontraba junto a sus tíos en Venezuela. El día de los terremotos, los tres estaban en un edificio que, lamentablemente, colapsó por completo. Solo quedaron escombros.

Los rescatistas montaron un operativo en la zona, no solo para buscar al niño sino para encontrar a otros sobrevivientes, pero pese a los esfuerzos no lograron localizarlo. Sus padres, Marcos Gámez y Blancalida Martínez Coronado, se mantienen en vilo con la esperanza de poder recuperarlo, mientras tanto en el lugar se trabaja contrarreloj.

Operativo contrarreloj de rescatistas argentinos por Lucas

Según la información brindada por primera vez, los rescatistas de la Policía Federal y militares argentinos, que estaban trabajando en otras áreas de cobertura, se reunieron para colaborar en la búsqueda del pequeño de 8 años.

Foto: Fernando de la Orden – enviado especial Clarín

Mientras tanto el padre y la madre de Lucas, esperan en un gazebo novedades del operativo. Marcos Gámez, en diálogo con Clarín contó que los rescatistas «por lo menos la gran parte del trabajo duro ya culminó».

De esta manera, explicó: «Tengo entendido que ya va a empezar el tema de la búsqueda con cámaras, de esas finas 360° que se usan para espacios reducidos«, y agregó: «Ahorita se está intentando llegar a una zona donde se obtuvo calor corporal hace un día y medio atrás, se pudo obtener ese rastro y el de su teléfono».

Marco Gámez y Blanca Martínez Coronado, padres Lucas. Foto: Fernando de la Orden – enviado especial.

Respecto al edificio en el que se encontraba Lucas cuando iniciaron los sismos, Marcos dijo que «quedó totalmente destrozado, prácticamente en ruinas».

La hipótesis sobre el paradero de Lucas Gámez tras los terremotos en Venezuela

A partir de las declaraciones de los testigos del derrumbe en la zona costera de La Guaira, los brigadistas han podido trazar un perímetro más acotado para guiar las excavaciones.