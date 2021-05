Amenaza con encadenarse en Roca si Ipross no cumple con las prestaciones para su hija

Susana, madre de una niña con múltiple discapacidad de Roca, amenaza con encadenarse a la obra social Ipross. Reclama las prestaciones y servicios que deben cumplir por ley.

"Nuevamente me encuentro en una situación compleja. Durante enero, febrero y marzo las cuidadoras de mi hija cobraron 250 pesos la hora, a partir de los reclamos que hice. Ahora se niegan a pagar ese importe. Se niegan a cargar las facturas, por lo que el personal no va a cobrar este mes (...) Ya no puedo sostener más esto. Emocionalmente me siento muy mal", señaló la vecina roquense al detallar la situación.

En febrero de este año, Susana había hecho un reclamo similar, debido a que la mutual provincial había incumplido con los depósitos para los prestadores.

"Mi hija se me está muriendo, cada día su deterioro es mayor. Sola no la puedo atender. Tuve que pedir una licencia en el trabajo porque la situación de Cami lo amerita", añadió angustiada la mujer, que es docente en la ciudad.

"Desde la mutual no me dan respuesta- continuó Susana- Si le digo al personal que va a cobrar menos, la gente se me va a ir. Me voy a quedar sola y yo sola no puedo atender a mi nena".

Foto: gentileza

"Por eso tomé esta decisión: mañana a las 7 de la mañana me voy a encadenar fuera de las puertas de Ipross de Roca y me voy a quedar allí hasta tener una respuesta", indicó la mujer.

"La persona encargada de toda esta situación me clavó el visto. Creo que me están subestimando. Por mi hija soy capaz de todo", concluyó Susana.

Meses atrás, Susana había comentado que su hija "es una nena que está acercándose a la etapa final de su vida ya que su deterioro es progresivo e irreversible" y explicó que el personal de cuidados "no soluciona" la situación pero si "hace que mejore la calidad de vida" de la nena.