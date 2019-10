Andrea Gómez presenta su primer disco en El Arrimadero

Si hay algo que tiene Andrea Gómez es su mochila, además de su título de psicóloga, son todos los colores del norte, de su Jujuy natal y de la cordillera patagónica. En este caso, la música radicada en esta ciudad desde hace unos cuantos años presenta su primer disco, “Andrea Gómez”, junto con su banda, Andrea Gómez Plan, integrada por Rut Magog en bajo; Matías Curbelo, en violín y guitarra eléctrica; Gustavo Quaglia, en percusión; y Franco Magetta, en batería. Publicado en todas las plataformas digitales en junio, será presentado oficialmente mañana, a las 21:30, en el Teatro Arrimadero.

El disco contiene 10 canciones, nueve de las cuales son composiciones de Andrea, más una versión de “Mundo”, de Noelia Pucci, artista que participó como productora del material que se grabó en Buenos Aires durante 2018, en el estudio Kangrejoz Records, de Goy Karamelo, quien colaboró con la técnica de grabación. En diálogo con “Río Negro” Andrea Gómez repasó su trabajo compositivo:

P: ¿Qué expectativas tenés para la noche del viernes?

R: Para este evento tan especial puse a trabajar a mi banda, “Gómez Plan”, en las canciones, desde marzo. Mi anhelo es que se puedan encontrar con el trabajo que hacemos como banda y las demás personas que están trabajando en la producción, desde el sonido, fotos, escenario, músicos invitados. Será una fecha con muchas emociones para todos y también el objetivo principal de “Gómez Plan”: se conforma para alcanzar un objetivo específico, en este caso, la presentación y en adelante vendrán más.

P: ¿Cómo te preparás?

R: Me entreno casi todos los días: canto en mi casa en un micrófono, toco la guitarra, muevo el cuerpo, lo despierto, cambio mi frecuencia cotidiana para poder ensayar. Aprovecho para arriesgar nuevas composiciones. Con Pablo hacía tiempo que no trabajaba, con Goy, bueno… él vendrá a este evento especialmente, estoy estrechando lazos con él y con Gabi; y con Ceci tenemos una relación algo más cotidiana, seguiremos trabajando juntas, tener excusas para juntarnos es también la razón por las que las invité, además del talento que tiene cada una.

P: ¿De qué se trata tu disco a nivel lírico?

R: Mi disco se trata de las relaciones humanas, de los encuentros, las rupturas, las necesidades de viajar, de expresarse, de pedir ayuda o de ofrecerla también. Muestra alegrías de vivir y compartir con otros y también preocupaciones de estar insertos en un sistema donde ocurren injusticias como la muerte de Maldonado, o la discriminación y el temor de que ocurra y el abandono como sucede en “Necesito Hablarte”, “Cholita” y “Éxodo”, respectivamente. Y también está la celebración con canciones como “Mundo”, “Viajar” y “Hoy Si”, “Estábamos” también celebra la seducción, y bueno, “Insistente “que se trata de la vida de una persona que vive en una ciudad con muchas ofertas, poco tiempo para sí y mucho cansancio.

Arte de tapa. La fotografía fue tomada por Marina Cisneros.

P: ¿Qué hay de la música?

R: Suena como un mestizaje que antes se llamaba “world music” en palabras de Noe. Goy sostiene que es “indie- folk”. Su mezcla y la composición de los arreglos están inspiradas en otros artistas cancionistas del mundo, como Lila Down, Mariana Paraway, Natalia Lafurcade, Lhasa de Sela, que tienen un particular abordaje de la voz en su expresividad y en su relación con los demás instrumentos.

P: ¿Cuáles son tus influencias musicales?

R: Las que puedo reconocer explícitamente, porque las he buscado, me inspiré en ellas, tienen que ver con los temas que iba escribiendo, entonces cuando quería componer un taquirari como “Cholita”, escuchaba a Gladys Moreno, también a Chabuca Granda; cuando quise componer un bolero escuché a Manzanero, a Chico Novarro, y así fui buscando referentes de lo que yo quería según el tema que estaba componiendo y arreglando. También son influencias lo que me conmueve y me lleva a componer, que son las composiciones de otros artistas que son más cercanos a mí, de acá de Neuquén en general. Por ejemplo: conozco algunas compositoras que componen siguiendo la forma de la guitarra, sin buscar una armonía específica, sino que recorren el mástil y le extraen armonías y melodías. Esa forma de componer la trabajé mucho y así escribí “Necesito Hablarte”, por ejemplo. También me aborda la necesidad de componer con más armonía, y entonces escribí “Viajar” y utilicé todos los acordes de la escala de do sostenido menor y para esto escuchaba mucho a mi amigo Coki Medina, que también es compositor, y a Jorge Chocobar que es quien me enseña de armonía.

Y la última fuente de influencia musical es la que me nace naturalmente, que viene de mi infancia y lo que aprendí en la escuela: un aire más andino, como en casi todos los temas. Tiene que ver con mis docentes y con que en Jujuy escuchaba mucho folklore.

P: ¿En qué te inspiraste para grabar este disco?

R: En Jujuy aprendí con Amaranto Chañi, con Ricardo Vilca, con Agustín Cruz, Felipe Amante… escuchaba porque era la música familiar, a Tomás Lipan, a Mónica Pantoja. Y también me gustaba mucho el rock, el new metal… Me quedó como sello de agua, no es que yo busque desarrollarlos, ya están en mí.

El disco en verdad para componerlo elegimos con Noe algunas canciones en función a lo que se quiso trabajar, que fue dejar las canciones más folclóricas un poco de lado, acentuar más mi orientación al rock.

Las entradas, a $300, pueden comprarse en Todo Música, Morrigan y en la boletería de la sala en Misiones 234.