«Está concluida»: la definición de la administración de Donald Trump sobre la guerra con Irán

La tensión en Medio Oriente sigue, pero pese a esto la administración de Donald Trump definió que la guerra con Irá «está concluida». La afirmación llega antes de que finalice el plazo límite legal de 60 días debido al actual alto el fuego.

Guerra entre Estados Unidos e Irán

Un alto funcionario del Gobierno de Trump informó a medios estadounidenses que el presidente republicano, en virtud de la Ley de Poderes de Guerra, tenía de plazo hasta el viernes para solicitar la autorización al Congreso sobre si continuar el conflicto o no y tenía la opción de extenderlo otros 30 días.

Sin embargo la decisión que se tomó, a efectos de dicha ley, fue darle un cierre a la situación: «Las hostilidades que comenzaron el sábado 28 de febrero (entre Estados Unidos e Irán) han terminado», puntualizó.

Es necesario recordar que Washington y Teherán no intercambiaron ataques desde que comenzó el cese al fuego del 7 de abril, ampliado posteriormente.

La declaración del secretario de Defensa

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, expresó durante una audiencia del Congreso que cree que el alto el fuego «suspende o detiene» el plazo de 60 días para la autorización de la guerra por parte del legislativo.

En paralelo, el demócrata Tim Kaine en un informe de Xinhua consideró: «No creo que la ley respalde eso. Creo que los 60 días podrían vencer mañana y eso planteará una cuestión jurídica realmente importante para la Administración».

A su vez, la senadora republicana Susana Collins comentó que el «plazo límite no es una sugerencia, sino un requisito».

La Casa Blanca notificó al Congreso la campaña militar contra Irán el pasado 2 de marzo, de manera que este viernes se cumpliría el límite legal que exige al mandatario desescalar la guerra.

Con información de NA