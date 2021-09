Aníbal Fernández: «¿Qué elección se perdió? Nosotros no competimos con nadie»

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, minimizó el resultado adverso de las PASO, al resaltar que el Frente de Todos no compitió "con nadie" de manera interna. "El Frente de Todos tenía una sola lista y no competía con nada. Lo que llamó la atención fue Juntos por el Cambio, que sí competían (entre ellos) e hicieron atractiva la competencia. Ahora competiremos y veremos como concluye", subrayó el funcionario nacional.

Y remarcó: "¿Qué elección se perdió? Si nosotros no perdimos contra ellos". Fernández aseguró que "la calle no se pierde nunca" para el peronismo, aunque señaló que "la pandemia obligó a recluirse y eso lo hizo un poco más difícil".

"Eso se va a ir mitigando y ha sido muy contundente Juan Manzur, que vamos a ir abriendo cada vez más, con un nivel de vacunación que es altísimo y la efectividad también lo es. Hay que seguir por ese camino, en la medida que no nos den conclusiones problemáticas", resaltó el ministro de Seguridad.

En declaraciones radiales, en tanto, se refirió a la reunión que mantuvo con el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y afirmó que su objetivo de "sacar" a los efectivos de la Policía Federal de la calle para que se aboquen a tareas de investigación.

"Las 53 comisarías pertenecen a la Ciudad y, ergo, toda la policía que está en la calle pertenece a la Ciudad; lo que yo quiero es que ese personal, con más instrucción, que de por sí es muy buena, se aboque a la investigación del delito complejo", explicó.

En otro orden, apuntó contra la gestión de Patricia Bullrich en la cartera y dijo que "fue horrible, no combatió nada". "Me han agraviado permanentemente. Siempre va a ser así, insultan en la tapa y piden disculpas en la página 80", se quejó Fernández, y sobre su enfrentamiento con la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, agregó: "No perdamos el tiempo con Carrió, la víctima soy yo por los agravios de ella".